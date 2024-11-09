Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Isparta'da da posta kodu bulunmaktadır. 13 ilçeye sahip olan Isparta, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Isparta'nın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Isparta'nın posta kodu kaçtır? Isparta il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 13 ilçeye sahip Isparta'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Isparta'nın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Isparta ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Isparta posta kodu kaç?
Isparta posta kodu 32000'dir.
Isparta İlçelerin Posta Kodları
Aksu - 32510
Atabey - 32670
Eğirdir - 32500
Gelendost - 32900
Gönen - 32090
Isparta Merkez - 32040
Keçiborlu - 32700
Senirkent - 32610
Sütçüler - 32950
Şarkikaraağaç - 32810
Uluborlu - 32650
Yalvaç - 32430
Yenişarbademli - 32850
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.