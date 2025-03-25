İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta? 25 Mart İstanbul iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, 2025 yılında Ramazan ayının 29 gün sürme nedenini açıkladı. Hicri takvimin esas alındığını belirten Çalış, “Ramazan ayı hicri takvimde yer alan aylardan biridir. Hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün daha kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gün sürer. Bu da Ramazan ayının her yıl 10-11 gün önce başlamasına neden olur. Hicri aylar ise bazen 29, bazen 30 gün sürebilir. Bu durum, ayın hareketlerine göre belirlenir” ifadelerini kullandı.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]). Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]; İbn Mâce, Sıyâm, 41-42 [1733, 1739-1740]), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur’ân’ın bana vahyedildiği- gündür.” (Müslim, Sıyâm, 197-198 [1162]) diye cevap verirdi.