|
Reklam
Reklam
Özgün

İstanbul hava durumu (12 Nisan 2023)

İstanbul'da son günlerde gerçekleşen yağmurlu havalar etkisini sürdürüyor. MGM aralarında afet bölgesindeki illerin de bulunduğu 21 il için sarı kodlu uyarı verildi. Öte yandan İstanbul’da 58 saat boyunca aralıksız yağışların olacağı söylendi. Peki, İstanbul’da bu hafta hava nasıl olacak, yağmur ne zaman bitecek?

09:09 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul

İstanbul

İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından Ümraniye ilçesinde bir evin camındaki yağmur damlalarıyla birlikte yansıyan Büyük Çamlıca Camisi, güzel görüntü oluşturdu. İşte 12 Nisan İstanbul hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Çarşamba Sağanak Yağışlı 9°C 13°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 8°C 14°C

Cuma Az Bulutlu 10°C 18°C

İSTANBUL’DA 58 SAAT YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul’da yağışlı havalar etkisini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre bu hafta da İstanbul’da hava yağışlı geçecek. Son değerlendirmelere göre İstanbul’da 11 Nisan Salı günü başlayan yağışlar 58 saat boyunca aralıksız devam edecek. Hava sıcaklıklarının da düştüğü İstanbul’da hafta sonu yeniden hava sıcaklıkları yükselecek.

İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal ve seferler "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebiliyor.



#istanbul
#hava durumu
#meteoroloji
#istanbul hava durumu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.