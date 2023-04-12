İstanbul
İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından Ümraniye ilçesinde bir evin camındaki yağmur damlalarıyla birlikte yansıyan Büyük Çamlıca Camisi, güzel görüntü oluşturdu. İşte 12 Nisan İstanbul hava durumu...
İSTANBUL HAVA DURUMU
Çarşamba Sağanak Yağışlı 9°C 13°C
Perşembe Parçalı Bulutlu 8°C 14°C
Cuma Az Bulutlu 10°C 18°C
İSTANBUL’DA 58 SAAT YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul’da yağışlı havalar etkisini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre bu hafta da İstanbul’da hava yağışlı geçecek. Son değerlendirmelere göre İstanbul’da 11 Nisan Salı günü başlayan yağışlar 58 saat boyunca aralıksız devam edecek. Hava sıcaklıklarının da düştüğü İstanbul’da hafta sonu yeniden hava sıcaklıkları yükselecek.
İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.
Anlık güncellenen iptal ve seferler "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebiliyor.