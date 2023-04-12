Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmesinde dokuz il için sarı, altı il için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İşte beş günlük hava durumu..