|
Özgün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'daki taksi sorununa el attı: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi devreye alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yaşanan taksi sorununun çözülmesi amacıyla yeni bir adım atılacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını ve bu sistemin İstanbul'daki taksi sorununu hafifletmeye yardımcı olacağını açıkladı. Peki taksi sorunu nasıl çözülecek? Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi nedir? İşte detaylar.

09:34 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'da taksi taşımacılığında yeni dönem
Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'da taksi taşımacılığında yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul'daki taksi sorunu nasıl çözülecek?

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız." ifadesini kullanan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı'nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz."


#İstanbul
#İstanbul taksi sorunu
#Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi
37 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Prim günü 7200 olana müjde geldi! 5 yıl erken emeklilik imkanı: 1999 - 2008 yılı sigortalı olanlar...