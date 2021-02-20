İyi ki doğdun Ömer Halisdemir! Bugün Ömer Halisdemir’in doğum günü

Bugün Ömer Halisdemir’in doğum günü! 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci Semih Terzi tarafından Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ele geçirilmesini engelleyen Ömer Halisdemir, 20 şubat doğum gününde tüm Türkiye’de dualarla, saygıyla ve rahmetle anılıyor.
Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde FETÖ'cü cuntacılar devletin tüm kritik yapılarını ele geçirmek için acımasızca saldırı başlattı. Milletin parası ile alınan tüfekleri, tankları millete doğrultan darbecilerin en kritik hedeflerinden biri hiç kuşkusuz ki Özel Kuvvetler Komutanlığı'ydı. Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki FETÖ'cü hainler Özel Kuvvetler Komutanlığ'ını ele geçirmek için her planı yapmıştı. Allah onların karşısına bir kahraman çıkardı ve tüm planlarını başlarına geçirdi. Bu kahraman Ömer Halisdemir’di.
Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Paşa, karargâhı aradığında, darbeci Terzi'nin "Ben oraya geliyorum. Kışlanın emniyetini sağlayın, içeriye komutanlardan kimseyi almayın, gerekirse ateş edin" emrini verdiğini öğrendi. Sonrasında Koruma Astsubayı Ömer Halisdemir'i arayan Zekai Paşa o anları şöyle anlattı: "Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et."
Semih Terzi, tam Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girecekti ki, çalıların arasından bir Aslan gibi fırlayan Kahraman Ömer Halisdemir Semih Terzi'yi vurdu. Halisdemir süratle koşarak uzaklaşmak istedi ki, FETÖ'cü hainlerin kurşunlarının hedefi oldu. Halisdemir, ömrünü verdiği Özel Kuvvetler'in bahçesinde şehit oldu.
42 yaşındayken FETÖ'cü teröristler tarafından 30 kurşunla şehit edilen Şehit Ömer Halisdemir, memleketi Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde defnedildi. Cenaze sırasından vakarlı bir şekilde dimdik duran Halisdemir'in babası, "Ben onu vatana yetiştirdim vatan istedi vatana verdim!" sözleriyle hafızalara kazındı.
Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in ismi Niğde Üniversitesi'ne, Ankara Etimesgut'ta bulunan bir liseye, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir ortaokula, Kahramanmaraş'ta bir ilkokula, İzmir'de bir Anadolu imam hatip lisesine, Ankara Yenimahalle'de bir imam hatip lisesine, İstanbul Çekmeköy'de bir Anadolu imam hatip lisesine verildi.