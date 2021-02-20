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İyi ki doğdun Ömer Halisdemir! 20 Şubat tarihi Ömer Halisdemir’in doğum günü

İyi ki doğdun Ömer Halisdemir! Bugün Ömer Halisdemir’in doğum günü

Haince düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimini önleyen kahramanlarından Ömer Halisdemir doğum günü nedeniyle dualarla ve rahmetle anılıyor. Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki FETÖ'cü hainler Özel Kuvvetler Komutanlığ'ını ele geçirmek için her planı yapmıştı. Allah onların karşısına bir kahraman çıkardı ve tüm planlarını başlarına geçirdi. Bu kahraman Ömer Halisdemir’di. Bugün doğum tarihi olan Ömer Halisdemir doğum günü nedeniyle dualar eşliğinde tüm yurtta anılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Halisdemir'in doğum günü
Ömer Halisdemir'in doğum günü

Bugün Ömer Halisdemir’in doğum günü! 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci Semih Terzi tarafından Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ele geçirilmesini engelleyen Ömer Halisdemir, 20 şubat doğum gününde tüm Türkiye’de dualarla, saygıyla ve rahmetle anılıyor.

Attığı kurşunla darbenin seyrini değiştiren kahraman asker: Ömer Halisdemir
OYNAT 00:59
Attığı kurşunla darbenin seyrini değiştiren kahraman asker: Ömer Halisdemir
Özel Kuvvetler Grup Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki ÖKK askerlerini Diyarbakır'dan taşıyan uçak, darbe girişimine destek vermek amacıyla saat 01.13'te Etimesgut Havalimanı'na indi. Terzi ve ekibi, buradan helikopterlerle Gölbaşı'ndaki ÖKK karargahına hareket etti. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, 'Sana tarihi bir görev veriyorum. Semih Terzi darbeci bir haindir, vatan ve millet adına Semih Terzi'yi öldür. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et.' dediği ÖKK'de görevli Astsubay Ömer Halisdemir, ÖKK karargahına gelen Tuğgeneral Terzi'yi vurarak öldürdü. Ancak Halisdemir de Terzi'nin ekibindeki darbeci askerlerce şehit edildi. Darbe girişiminin 4. yılında kahraman asker Ömer Halisdemir, dualarla anılıyor.

PLANLARINI BAŞLARINA YIKTI

Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde FETÖ'cü cuntacılar devletin tüm kritik yapılarını ele geçirmek için acımasızca saldırı başlattı. Milletin parası ile alınan tüfekleri, tankları millete doğrultan darbecilerin en kritik hedeflerinden biri hiç kuşkusuz ki Özel Kuvvetler Komutanlığı'ydı. Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki FETÖ'cü hainler Özel Kuvvetler Komutanlığ'ını ele geçirmek için her planı yapmıştı. Allah onların karşısına bir kahraman çıkardı ve tüm planlarını başlarına geçirdi. Bu kahraman Ömer Halisdemir’di.

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Paşa, karargâhı aradığında, darbeci Terzi'nin "Ben oraya geliyorum. Kışlanın emniyetini sağlayın, içeriye komutanlardan kimseyi almayın, gerekirse ateş edin" emrini verdiğini öğrendi. Sonrasında Koruma Astsubayı Ömer Halisdemir'i arayan Zekai Paşa o anları şöyle anlattı: "Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et."

Semih Terzi, tam Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girecekti ki, çalıların arasından bir Aslan gibi fırlayan Kahraman Ömer Halisdemir Semih Terzi'yi vurdu. Halisdemir süratle koşarak uzaklaşmak istedi ki, FETÖ'cü hainlerin kurşunlarının hedefi oldu. Halisdemir, ömrünü verdiği Özel Kuvvetler'in bahçesinde şehit oldu.

Ömer Halisdemir'in belgeseli herkesi ağlattı
OYNAT 01:31
Ömer Halisdemir'in belgeseli herkesi ağlattı
Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in konu alındığı 'Ben Ömer' adlı belgeselin gösteriminde sanatseverler gözyaşlarını tutamadı. Yönetmen Mesut Gengeç, "Projeyi ilerletmeyi düşünüyorum. Çünkü şehidimiz, Anadolu'nun yiğit bir evladı. Nasıl bir toprakta doğduğu, çocukluk, lise yılları, ilk askerlik günleri ve sonraki süreçlerde yaşadıklarını herkes bilmeli" ifadelerini kullandı. Ömer Halisdemir'in ablası Elif Halisdemir'in arkadaşı Deniz Ceylan da belgeseli izledi. Gözyaşlarını tutamayan Ceylan, 'Çok duyguluyum, çok büyük bir iş başardı. Ona yakışan bir iş yaptı. Çok ağladım. Çok mertti, delikanlı, cesurdu' diye konuştu.

ÖMER HALİSDEMİR ADI TARİHE KAZINDI

42 yaşındayken FETÖ'cü teröristler tarafından 30 kurşunla şehit edilen Şehit Ömer Halisdemir, memleketi Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde defnedildi. Cenaze sırasından vakarlı bir şekilde dimdik duran Halisdemir'in babası, "Ben onu vatana yetiştirdim vatan istedi vatana verdim!" sözleriyle hafızalara kazındı.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in ismi Niğde Üniversitesi'ne, Ankara Etimesgut'ta bulunan bir liseye, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir ortaokula, Kahramanmaraş'ta bir ilkokula, İzmir'de bir Anadolu imam hatip lisesine, Ankara Yenimahalle'de bir imam hatip lisesine, İstanbul Çekmeköy'de bir Anadolu imam hatip lisesine verildi.

Kardeş Halisdemir ilk kez anlattı: Ağabeyime ilk kurşunu, iki kez hayatını kurtardığı asker sıktı
OYNAT 00:59
Kardeş Halisdemir ilk kez anlattı: Ağabeyime ilk kurşunu, iki kez hayatını kurtardığı asker sıktı
Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 'Ağabeyime ilk kurşunu, hayatını 2 kere kurtardığı Hasan isminde asker sıktı' dedi.

Ömer Halisdemir Kabri

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