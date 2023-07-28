İzmir akşam ezan saati
Akşam ezanı saati
özellikle Aşure günü oruç tutanlar tarafından araştırılıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. Peki; İzmir akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte,
iftar saati ve Diyanet namaz saatleri.
28 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri
28 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri
28 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri şu şekildedir:
- İmsak: 04:23
- Güneş: 06:03
- Öğle: 13:23
- İkindi: 17:14
- Akşam: 20:34
- Yatsı: 22:07
29 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri
29 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri
29 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri şu şekildedir:
- İmsak: 04:24
- Güneş: 06:03
- Öğle: 13:23
- İkindi: 17:14
- Akşam: 20:33
- Yatsı: 22:05
30 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri
30 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri
30 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri şu şekildedir:
- İmsak: 04:26
- Güneş: 06:04
- Öğle: 13:23
- İkindi: 17:14
- Akşam: 20:32
- Yatsı: 22:03
31 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri
31 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri
31 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri şu şekildedir:
- İmsak: 04:27
- Güneş: 06:05
- Öğle: 13:23
- İkindi: 17:14
- Akşam: 20:31
- Yatsı: 22:02
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41 dakika önce