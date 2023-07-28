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28 Nisan İzmir iftar vakti! İzmir için iftar vakti saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri

İzmir’de akşam ezanı kaçta okunacağı bugünü oruçlu geçirenlerin takibinde. Bugün 28 Temmuz 2023 Cuma Muharrem ayının 10. günü yani aşure idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) de faziletleri konusunda müjdelerde bulunduğu bu mübarek günde oruç tutan Müslümanlar iftar hazırlıkları için akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Niyet ederek ezan vaktini bekleyen milyonlarca Müslüman haberimizden İstanbul iftar vaktini görebilirler. Peki bugün ezan kaçta okunacak? İşte 28 Temmuz Cuma Diyanet namaz vakitleri İzmir akşam ezanı saati.

15:00 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
İzmir akşam ezan saati

İzmir akşam ezan saati

Akşam ezanı saati
özellikle Aşure günü oruç tutanlar tarafından araştırılıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. Peki; İzmir akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte,
iftar saati ve Diyanet namaz saatleri.

28 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri

28 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri şu şekildedir:

  1. İmsak: 04:23
  2. Güneş: 06:03
  3. Öğle: 13:23
  4. İkindi: 17:14
  5. Akşam: 20:34
  6. Yatsı: 22:07

29 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri

29 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri şu şekildedir:

  • İmsak: 04:24
  • Güneş: 06:03
  • Öğle: 13:23
  • İkindi: 17:14
  • Akşam: 20:33
  • Yatsı: 22:05

30 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri

30 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri şu şekildedir:

  • İmsak: 04:26
  • Güneş: 06:04
  • Öğle: 13:23
  • İkindi: 17:14
  • Akşam: 20:32
  • Yatsı: 22:03

31 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri

31 Temmuz 2023 İzmir namaz vakitleri şu şekildedir:

  • İmsak: 04:27
  • Güneş: 06:05
  • Öğle: 13:23
  • İkindi: 17:14
  • Akşam: 20:31
  • Yatsı: 22:02
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41 dakika önce
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