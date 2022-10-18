GESTAŞ duyurdu: Yarın bazı feribot seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.
Feribot seferleri saat kaçta yapılacak, kaçta yapılamayacak?
- Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 13.00, 16.00 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 14.00, 17.00 ve 19.00'da seferler yapılacak. Geyikli'den 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan da 07.00 ve 10.00'daki seferler gerçekleştirilemeyecek.
- Gökçeada'dan Kabatepe'ye yarın saat 07.00 ve 11.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 için planlanan sefer de aynı nedenle yapılamayacak.
Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferlerden bazıları da aynı nedenle iptal edilirken diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.