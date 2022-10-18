Özgün GESTAŞ duyurdu Yarın bazı feribot seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi
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GESTAŞ duyurdu: Yarın bazı feribot seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi. Peki Bozcaada'dan Geyikli'ye Geyikli'den Bozcaada'ya saat kaçta seferler yapılamayacak? Feribot seferleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabatepe-Gökçeada-Geyikli-Bozcaada feribot seferleri iptal mi?
Feribot seferleri iptal mi?

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Feribot seferleri saat kaçta yapılacak, kaçta yapılamayacak?

  • Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 13.00, 16.00 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 14.00, 17.00 ve 19.00'da seferler yapılacak. Geyikli'den 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan da 07.00 ve 10.00'daki seferler gerçekleştirilemeyecek.
  • Gökçeada'dan Kabatepe'ye yarın saat 07.00 ve 11.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 için planlanan sefer de aynı nedenle yapılamayacak.

Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferlerden bazıları da aynı nedenle iptal edilirken diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.

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