Kabine Toplantısı gündem maddeleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son toplantısını 30 Eylül tarihinde gerçekleştiren Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yeniden bir araya gelecek. Peki Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?