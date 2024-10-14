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Kabine Toplantısı bugün yapılacak! Gündemde hangi konular var? 14 Ekim 2024 Kabine Toplantısı başlıkları

Kabine Toplantısı bugün yapılacak! Gündemde hangi konular var? 14 Ekim 2024 Kabine Toplantısı başlıkları

12:0314/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kabine Toplantısı
Kabine Toplantısı

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Yoğun bir gündemin olacağı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konu başlıkları ve detaylar netleşti. Kabine toplantısının gündeminde, son dönemde artan şiddet olayları, kadın cinayetleri, ekonomide son durum ve Ortadoğu'da İsrail'in saldırıları görüşülecek.

Kabine Toplantısı gündem maddeleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son toplantısını 30 Eylül tarihinde gerçekleştiren Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yeniden bir araya gelecek. Peki Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine'nin yeni toplantı tarihi belli oldu.

Kabine, iki haftalık aranın ardından yeni toplantısını 14 Ekim Pazartesi günü saat 15.30'da yapacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının ana gündem maddesi İsrail'in saldırıları ve artan şiddet olaylarıyla ilgili olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, İsrail'in saldırılarıyla ilgili mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak.

İsrail'in saldırlarının yanı sıra artan şiddet olayları ve Savunmaya ek kaynak paketi tartışması da toplantıda yer alacak.



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