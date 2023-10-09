Karın ağrısı; daha çok bireylerin üşütmesi veya yedikleri yiyeceklere dayalı olarak belirtilerden cereyan eden bir rahatsızlıktır. Tüm bireylerde görülebilecek karın ağrısı rahatsızlığının belli bir yaş sınırlaması yoktur. Karın ağrısı hastalıklarında farklı sorunlarda buna destekçi olabilir, ki bu gibi durumlarda uzman bir doktora görünmesi şarttır.

Karın ağrısının yaygın nedenleri

Kabızlık

İshal

Gaz

Huzursuz bağırsak sendromu

Gıda alerjisi veya intoleransı (örneğin laktoz intoleransı)

Gıda zehirlenmesi

Virüslerin neden olduğu mide-bağırsak iltihabı (mide gribi)

Karın ağrısı nasıl geçer?

Gaz çıkarmaya çalışın ve ayaklarınızı sıcak tutun, karnınıza fazla bastırmadan masaj yapın ve mümkün olduğunca gazlı içeceklerden uzak durmaya çalışın. Çok fazla yemek yemeyin.

Bunların yanı sıra, karın ağrılarında karnınıza sağdan sola, soldan sağa hafif bastırmak suretiyle masajlar yapabilirsiniz ve gazın dışarı atılmasını sağlayabilirsiniz. Dışarı atılan gazlar sizi rahatlatacak ve ağrının azalmasını sağlayacaktır. Yine diğer bir yöntem ise, sıcak su desteği.

Sıcak su doldurulmuş termoslar yardımı ile karın üzerine konularak ağrıların azaltılması amaçlanabilir. Bütün bunların yanı sıra en önemli hususlardan bir tanesi de ayakları sıcak tutmaktır. Aynı şekilde bir termos yardımıyla da ayaklarınızı ısıtabilirsiniz.

Karın ağrısı için doğal bitkiler

Karın Ağrısı İçin Papatya:

Papatya mide iltihabı, mide gazları ve mide ağrılarını bastıran sedatif özellikli bir bitkidir. Aynı zamanda iyi bir ishal iyileştirici bikri olan papatya yan etkileri hemen hemen hiç olmayan bir bitkidir. Papatya bitkisini kaynatarak çay gibi içebilirsiniz. Tadının acımtırak olduğunu ve birçoğunuzu (özellikle çocukları) kullanmaktan caydıracağını bilerek sizlere bal öneriyoruz. Eğer papatya çayının içerisine bal katarak kullanırsanız daha kolay içebildiğinizi göreceksiniz.

Nane:

Karın ağrısına iyi gelir. Bir tutam kuru veya yaş nane ile birlikte bir adet bütün limon, parçalara ayrılıp kaynatılarak suyu içilirse mide ağrısı şikayetlerini önemli ölçüde kesecektir.

Doktora başvurulacak durumlar