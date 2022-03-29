KDV indirimi bu tarihten itibaren geçerli olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni KDV uygulamaları kapsamında konutta ve arsalarda KDV oranında değişikliğe gidildi. KDV oranlarında değişikliğe gidilen yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, bebek bezi diş macunu, diş fırçası ve diş ipi gibi ürünlerin KDV'si düşürüldü.

KDV İNDİRİMİ YÜZDE KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut ve arsalarda KDV indirimiyle ilgili "Satın alınan konut, nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Yani net alanı 150 metrekareyi aşmayan yerlerde KDV oranı yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, "Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz" dedi.

KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

KDV indirimi ile ilgili alınan karar, 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek.