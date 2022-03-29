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KDV indirimi bu tarihten itibaren geçerli olacak!

KDV indirimi ile ilgili ayrıntılar netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen yeni KDV indirimi açıklaması birçok sektör için sevindirici oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra konut, arsa ve arazide KDV indirimini duyurmuştu. Peki, KDV indirimi ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte KDV indiriminin uygulanmaya başlayacağı tarih...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KDV indirimi ne zaman geçerli olacak? İşte yüzde 8e düşürülen KDV indiriminin yürürlüğe gireceği tarih!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni KDV uygulamaları kapsamında konutta ve arsalarda KDV oranında değişikliğe gidildi. KDV oranlarında değişikliğe gidilen yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, bebek bezi diş macunu, diş fırçası ve diş ipi gibi ürünlerin KDV'si düşürüldü.

KDV İNDİRİMİ YÜZDE KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut ve arsalarda KDV indirimiyle ilgili "Satın alınan konut, nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Yani net alanı 150 metrekareyi aşmayan yerlerde KDV oranı yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz" dedi.

KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

KDV indirimi ile ilgili alınan karar, 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek.

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