Kestane nasıl pişirilir? Kaç dakikada pişer? (EN KOLAY YÖNTEMLER)

Memleketimizde bilhassa Bursa civarında yetiştirilen ve meşhur olan kestaneler, nişasta, sakkaroz, protein, tanen, C ve B vitaminleri ile az miktarda A vitamini ihtivâ eder. Birçok farklı şekilde pişirilen kestanenin en basit ve kolay yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz.
KESTANE PİŞİRME YÖNTEMLERİ
1. YÖNTEM: Kestane, kabuğu genişçe çizilerek, tavada pişirilir.
2. YÖNTEM: Kestane, uç tarafından bıçakla derince kesilir ve tencerede, su içerisinde, arzuya göre tuz ilave edilerek 30-40 dakika pişirilir.
3. YÖNTEM: Kestaneler yıkandıktan sonra kabuğu enine genişçe çizilerek bir tepsiye dizilir. 180 derece fırında 30 dk. pişirilir.
4. YÖNTEM: Kestane, fırından çıkarılınca temiz bir ambalaj kâğıdına veya beze sarılarak birkaç dakika bekletilirse kabuğu daha kolay ayrılır.
KESTANENİN FAYDALARI
Kestane; nişasta, sakkaroz, protein, tanen, C ve B vitaminleri ile az miktarda A vitamini ihtivâ eder.
> Kestane vücuda kuvvet verir,
> Mide rutubetini azaltır,
> İshali keser,
> Basur ve varis hastalıklarına da iyi gelir,
> Balla birlikte yenirse idrar söktürücü ve ateş düşürücü hususiyetleri vardır.