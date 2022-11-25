Kestane nasıl pişirilir? Kaç dakikada pişer? (EN KOLAY YÖNTEMLER)

Memleketimizde bilhassa Bursa civarında yetiştirilen ve meşhur olan kestaneler, nişasta, sakkaroz, protein, tanen, C ve B vitaminleri ile az miktarda A vitamini ihtivâ eder. Birçok farklı şekilde pişirilen kestanenin en basit ve kolay yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz.

KESTANE PİŞİRME YÖNTEMLERİ

1. YÖNTEM: Kestane, kabuğu genişçe çizilerek, tavada pişirilir.

2. YÖNTEM: Kestane, uç tarafından bıçakla derince kesilir ve tencerede, su içerisinde, arzuya göre tuz ilave edilerek 30-40 dakika pişirilir.

3. YÖNTEM: Kestaneler yıkandıktan sonra kabuğu enine genişçe çizilerek bir tepsiye dizilir. 180 derece fırında 30 dk. pişirilir.

4. YÖNTEM: Kestane, fırından çıkarılınca temiz bir ambalaj kâğıdına veya beze sarılarak birkaç dakika bekletilirse kabuğu daha kolay ayrılır.

REKLAM

KESTANENİN FAYDALARI

Kestane; nişasta, sakkaroz, protein, tanen, C ve B vitaminleri ile az miktarda A vitamini ihtivâ eder.

> Kestane vücuda kuvvet verir,

> Mide rutubetini azaltır,

> İshali keser,

> Basur ve varis hastalıklarına da iyi gelir,

> Balla birlikte yenirse idrar söktürücü ve ateş düşürücü hususiyetleri vardır.