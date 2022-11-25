Özgün Kestane nasıl pişirilir? Kaç dakikada pişer? (EN KOLAY YÖNTEMLER)
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Kestane nasıl pişirilir? Kaç dakikada pişer? (EN KOLAY YÖNTEMLER)

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan kestane, sevmeyeni bulunmayan bir besin. Sağlık için de birçok faydası bulunan kestane yüksek lif oranıyla hem tok tutar hem de kan şekerinizi yükseltmez. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan bu besinin pişirme tekniğini bilmekte önemli. Peki kestane nasıl pişirilir? Evlerinizde kabuklarından kolayca ayrılabilen kestane pişirme yöntemlerini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kestane nasıl pişirilir? Kaç dakikada pişer? (EN KOLAY YÖNTEMLER)
Kestane

Memleketimizde bilhassa Bursa civarında yetiştirilen ve meşhur olan kestaneler, nişasta, sakkaroz, protein, tanen, C ve B vitaminleri ile az miktarda A vitamini ihtivâ eder. Birçok farklı şekilde pişirilen kestanenin en basit ve kolay yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz.

KESTANE PİŞİRME YÖNTEMLERİ

1. YÖNTEM: Kestane, kabuğu genişçe çizilerek, tavada pişirilir.

2. YÖNTEM: Kestane, uç tarafından bıçakla derince kesilir ve tencerede, su içerisinde, arzuya göre tuz ilave edilerek 30-40 dakika pişirilir.

3. YÖNTEM: Kestaneler yıkandıktan sonra kabuğu enine genişçe çizilerek bir tepsiye dizilir. 180 derece fırında 30 dk. pişirilir.

4. YÖNTEM: Kestane, fırından çıkarılınca temiz bir ambalaj kâğıdına veya beze sarılarak birkaç dakika bekletilirse kabuğu daha kolay ayrılır.

KESTANENİN FAYDALARI

Kestane; nişasta, sakkaroz, protein, tanen, C ve B vitaminleri ile az miktarda A vitamini ihtivâ eder.

> Kestane vücuda kuvvet verir,

> Mide rutubetini azaltır,

> İshali keser,

> Basur ve varis hastalıklarına da iyi gelir,

> Balla birlikte yenirse idrar söktürücü ve ateş düşürücü hususiyetleri vardır.

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