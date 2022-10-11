Özgün Kestane pazara indi, kilosu 45 TL
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Kestane pazara indi, kilosu 45 TL

Kestane kış aylarında sevilerek tüketilen kestane pazara indi. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde pazar tezgahlarında yerini alan kestane, iriliğine göre 35-45 TL arasında fiyattan satılıyor. Kestanenin magnezyum, fosfor, kalsiyum, demir, klor, potasyum, sodyum B1, B2 ve C vitamini içererek birçok faydası bulunuyor. İşte kestanenin sağlığa sağladığı diğer faydalar faydaları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kestane ne kadar, kilosu kaç lira? Kestanenin sağlığa faydaları...
Kestane fiyatı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde pazar tezgahlarında yerini alan kestane, iriliğine göre 35-45 TL arasında fiyattan satılıyor. Ereğli ilçesinde ormanlık alanlarda kestane hasadı başladı. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl kestanenin az olduğunu ifade eden üreticiler, kilosunu iriliğine göre 35-45 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunduklarını söyledi. Kestane toplamanın zahmetli olduğunu belirten üreticiler, “Kestane bu bölgede ormanlarda yetişiyor. Bu bölgede de araziler hep dik ve çok engebeli. Bazen kilometrelerce yürüyerek kestane ağaçlarının bulunduğu alanlara gidebiliyoruz. Bir kişi günde ortalama 10-15 kilogram kestane ancak toplayabiliyor.

Ereğli’de kestaneyi iki haftadır pazarda satıyoruz. Vatandaşların ilgisi çok fazla. Fiyatı geçen yıllara göre çok fazla artmadı. Bazen öğle olmadan elimizdeki ürünü satıyoruz” dedi.

Üreticiler, kestane hasadının yaklaşık 1 ay daha süreceğini ancak fiyatlarda düşme yaşanmayacağını ifade etti.

KESTANENİN FAYDALARI

- Kestane kolesterolü düşürmekte önemli bir rol oynuyor.

- Kestane kan basıncını düzenleyerek kan dolaşımını da hızlandırıyor.

- Aynı zamanda kestane ishali önlüyor.

- Kestane unutkanlığa da en iyi çözüm oluyor.

- Kestane gluten içermediği için içeriğindeki yüksek demir sayesinde kansızlığı da önlüyor.

- Kestane içerdiği kalsiyum sayesinde kemik, kas ve dişlerin de güçlenmesini sağlıyor.

- Kestanenin besin değeri oldukça yüksektir.

- Kestane şeker hastalığı riskini de en aza indiriyor.

KESTANE KAÇ KALORİ?

100 gram kestane yaklaşık 131 kaloridir.

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