Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapacak! Başvurular nasıl yapılacak?

KPSS şartsız Kızılay personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. KPSS sonuçları 3 Kasım 2022 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası Kızılay KPSS şartsız dikim-yapıştırma ustası ve dikim-yapıştırma ve kesim usta yardımcısı ilanına ilişkin detaylar...

KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 31 Ekim itibarıyla başladı.

KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yapılan açıklamada başvuru alımlarının 30 Kasım saat 17.00'ye kadar yapılacağı belirtildi.

Kızılay'ın internet sitesinden başvuru gerçekleştirilebiliyor.

KIZILAY KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

Kızılay'a KPSS şartsız dikim-yapıştırma ustası ile dikim-yapıştırma-kesim usta yardımcıları alınacak.

DİKİM/YAPIŞTIRMA USTASI (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) Ankara

İnsan Kaynakları Uzmanı (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) Ankara

Araştırma ve Geliştirme Uzmanı - Makine Mühendisi (Çadır A.Ş.) Ankara

Doktor (Sağlık A.Ş.) (DG1022) İstanbul, Kayseri, Konya

Satın Alma Uzmanı (ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) Ankara

Yaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.) İstanbul / Kartal

Muhasebe Uzmanı ( ÇADIR VE TEKSTİL A.Ş.) Ankara

Kulak Burun Boğaz Uzmanı (Sağlık A.Ş.) İstanbul

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

KIZILAY'A KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşte Kızılay Dikim/Yapıştırma Ustası başvuru şartları:

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Kendisine tevdi edilen işleri yerine getirmek,

45 yaşını geçmemiş olmak,

En az 5 yıl deneyimli olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Sanayi tipi çift iğne dikiş makinesi kullanabilen,

Sanayi tipi tek iğne dikiş makinesi kullanabilen,

Yüksek frekans yapıştırma makinesi,

T300 yapıştırma makinesi kullanabilen,

Yukarıda belirtilen makinelerden en az ikisini kullanmasını bilen,

Tercihen çift iğne dikiş makinesini kullanmasını bilen,

Tecrübesi yüksek, teknik bilgiye sahip,

Kendisine verilen üretim hedefleri belirlenmiş kriter ve kalite standartları doğrultusunda üretim yapabilen,

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Üretim için gerekli olan malzeme, yardımcı malzeme vb. ihtiyaçların eksikliğini tespit edebilen ve üretimin aksamaması için zamanında bilgilendiren,

Sorumluluğuna verilen üretim hattında ilgili makinelerin kullanma kılavuzlarına göre çalışmasını sağlayarak zamanında, eksiksiz ve istenilen kalitede üretimi gerçekleştirebilen,

Uygulama becerisi, iş kalitesi zaman yönetimi, öğrenme odaklılık, kurum ilke ve değerlerine uyum, yeniliğe ve değişime açıklık, takım çalışması, iletişim yeteneği, sorumluluk, geri bildirim, çalışma disiplini, sonuç odaklılık gibi özelliklere haiz,

Çalışma ve seyahat engeli bulunmayan, ağır işlerde çalışabilecek rahatsızlığı olmayan

Kızılay Dikim/Yapıştırma/Kesim Usta Yardımcısı başvuru şartları:

Kendisine tevdi edilen işleri yerine getirmek,

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45 yaşını geçmemiş olmak,

En az 2 yıl deneyimli olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Tercihen, sanayi tipi çift iğne dikiş makinesi, sanayi tipi tek iğne dikiş makinesi veya el tipi yapıştırma makinesinden birini kullanmasını bilen,

Eğitime açık,

Çözüm odaklı,

Gelişime ve uzmanlaşmaya açık,

Üretim hedefleri belirlenmiş kriter ve kalite standartları doğrultusunda üretim yapılmasına yardımcı olmak,

Uygulama becerisi, iş kalitesi, zaman yönetimi, öğrenme odaklılık, kurum ilke ve değerlerine uyum, yeniliğe ve değişime açıklık, takım çalışması, iletişim yeteneği, sorumluluk, geri bildirim, çalışma disiplini, sonuç odaklılık gibi özelliklere haiz,

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Çalışma ve seyahat engeli bulunmayan, ağır işlerde çalışabilecek rahatsızlığı olmayan