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TÜRKİYE

15 milyon Vefalı hizmet

Sokağa çıkamayan vatandaşlara hizmet veren Vefa Destek Grupları canla başla çalışarak parmak ısırtan bir performansa imza attı. 22 Mart’ta ilk hizmetlerini vermeye başlayan ve sahada 145 bin kişiye kadar ulaşan Vefa Destek Grupları 15 milyon 431 bin hizmete imza attı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Destek grupları 15 milyon 431 bin hizmet yerine getirdi.
Destek grupları 15 milyon 431 bin hizmet yerine getirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastalarının mağdur olmaması için ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek grupları canla başla çalıştı. 22 Mart’tan bu zamana kadar herkesin takdirini kazan destek grubun yapmış olduğu hizmetler şu şekilde:

ÇAĞRI MERKEZLERİNİN YANITLARINA KOŞTULAR

Destek grupları 15 milyon 431 bin hizmet yerine getirdi. Polis, jandarma, bekçi, öğretmen, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından ve gönüllülerden oluşan Vefa Sosyal Destek grupları, vatandaşlar; 112, 155, 156 ve diğer numaralar yaptıkları çağrılara yanıt verdi ve kısıtlamalar kapsamında olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

İHTİYAÇLAR TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda çağrı merkezlerin 8 milyon 348 bin çağrı geldi.Çağrılar kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçları tespit edildi. Vefa Sosyal Destek grubu görevlileri yaşlıların kapılarını çalarak onların ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı oldu. Pazar alışverişinden, ilaç ihtiyaçlarına kadar pek çok başlıkta kısıtlı vatandaşların güven ve rahatla evde kalmaları sağlandı.

MAAŞLARI KAPIYA KADAR GÖTÜRDÜLER

Vefa Sosyal Destek grupları, sosyal koruma kalkanı kapsamında yapılan maaş ödemelerini de vatandaşlara ulaştırdı. 3 milyon 124 bin 580 maaş ödemesi bu yöntemle gerçekleştir. 65 Yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanların ekonomik olarak sıkıntı çekmelerinin de önüne geçilmiş oldu.

Vefa grubu bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş üstü vatandaşlara gönderdiği maske ve kolonya paketlerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu paketlerin teslimi için 2 milyon 998 bin 65 yaş üstü vatandaşın kapısı çalındı. İstanbul’a 1 milyon 162 bin , Ankara’ya 520 bin, İzmir’e 546 bin 419, Bursa’ya 310 bin Kocaeli’ye 185 bin, Konya’ya 235 bin paket dağıtımı gerçekleştirildi. KKTC’de ise 30 bin maske ve kolanın yer aldığı paket 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıldı.

Öğretmenden jandarmaya

25 bin 753’ü öğretmen, 30 bin 451’i din görevlisi, 17 bin 363’ü polis ve bekçi, 13 bin 385’i jandarma, 48 bin 175’i diğer kamu personeli, 789’u motosiklet sürücüsü ve 8 bin 991’i STK çalışana olmak üzere toplam 144 bin 907 kişi Vefa Sosyal Destek grubunu oluşturuyor.

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