48 saat evden çıkma: 64 milyon için yasak başladı

Yasakla, zaten daha önce sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlarla birlikte toplamda 64 milyon vatandaş, hafta sonunu evinde geçirecek. Yasak, yarın 24.00 itibariyle sona erecek. Geçen hafta sonu olduğu gibi yasak boyunca denetimler sürecek. Güvenlik güçleri, yaya ve araçlarla devriye gezecek, havadan da denetim yapacak. Yasağı çiğneyip sokağa çıkanlarla ilgili Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca adli ve idari işlem yapılacak. Bu sürece boyunca sadece genelgeyle yasaktan istisna tutulanlar dışarı çıkabilecek. Su, ekmek ve tüp gibi temel ihtiyaçların dağıtımı da bu süreçte devam edecek.

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