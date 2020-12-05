56 saat evdeyiz

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı dün akşam saat 21.00’de başladı. Kısıtlama, pazartesi saat 05.00’de sona erecek. Kısıtlamanın uygulanacağı bugün ve yarın fırın, ekmek üretiminin yapıldığı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Yine market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı hariç vatandaşlar, araç olmadan evlerine yakın olana gidebilecek.
KISITLAMADAN MUAF OLANLAR ŞÖYLE:
- Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar, hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri, gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar, sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar, kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, ibadethanelerdeki dini görevliler ve cemevlerindeki görevliler.
Kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
- Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dün saat 21.00’de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’un bazı noktalarındaki market ve pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı. Beykoz Kavacık’taki semt pazarı da kalabalık gözlemlenen yerler arasındaydı.