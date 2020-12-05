Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs 56 saat evdeyiz
TÜRKİYE

56 saat evdeyiz

56 saat evdeyiz

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı dün akşam saat 21.00’de başladı. Kısıtlama, pazartesi saat 05.00’de sona erecek. Kısıtlamanın uygulanacağı bugün ve yarın fırın, ekmek üretiminin yapıldığı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Kısıtlamanın uygulanacağı bugün ve yarın fırın, ekmek üretiminin yapıldığı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
Kısıtlamanın uygulanacağı bugün ve yarın fırın, ekmek üretiminin yapıldığı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı dün akşam saat 21.00’de başladı. Kısıtlama, pazartesi saat 05.00’de sona erecek. Kısıtlamanın uygulanacağı bugün ve yarın fırın, ekmek üretiminin yapıldığı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Yine market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı hariç vatandaşlar, araç olmadan evlerine yakın olana gidebilecek.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
KORONAVİRÜS
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

KISITLAMADAN MUAF OLANLAR ŞÖYLE:

  • Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar, hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri, gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar, sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar, kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, ibadethanelerdeki dini görevliler ve cemevlerindeki görevliler.

Kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

  • Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dün saat 21.00’de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’un bazı noktalarındaki market ve pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı. Beykoz Kavacık’taki semt pazarı da kalabalık gözlemlenen yerler arasındaydı.

Abone Ol Google News
Yuvamı yıkacaklardı

Yuvamı yıkacaklardı

ABD eşime benden boşanması için teklif yaptı.
Beşiktaş üçte üç yaptı

Beşiktaş üçte üç yaptı

​Siyah beyazlılar zorlu fikstürden 9 puan çıkarmayı başardı.
Suikastla ilgili çarpıcı iddia

Suikastla ilgili
çarpıcı iddia

Mossad tarafından takip edilmesi 2008 öncesine dayanıyor.
Şampiyonlar Ligi <br>artık hayal

Şampiyonlar Ligi
artık hayal

​Ülke puanında kritik eşiğin altına düştük.
Elli altı saatlik kısıtlama başladı

Elli altı saatlik kısıtlama başladı

​Türkiye genelinde hangi işletmeler açık kalacak?
Açılış maçında<br>tartışılan an

Açılış maçında
tartışılan an

​Beşiktaşlılar hakemin kararına tepki gösterdi.

Rakamlar korkutuyor

Rakamlar korkutuyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Alay konusu oldu

Alay konusu oldu

​Fransa Başbakanı Castex gözündeki gözlüğü aradı.
Tam tedbir

Tam tedbir

Camilerde yoğunluk olmasın diye spor salonlarında kıldılar.

İlk tur tamam

İlk tur tamam

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.