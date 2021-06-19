Ağustosta maske çıkabilir

Aşılama sayısının artması uzmanları da umutlandırdı. Toplumsal bağışıklığının aşılama ile yüzde 70 ulaşmasının stratejik olduğunu belirten uzmanlar, bu şekilde kış aylarını rahat geçireceğimizi vurguladı.

Prof. Dr. Serhan Sakarya

Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Kovid-19’la mücadelede son günlerde günlük 1 milyonu geçen aşılama sayısının umut vaat ettiğini belirtti.

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KIŞI RAHAT GEÇİRİRİZ

Aşılama hızının son günlerdeki gibi devam etmesi durumunda toplumsal bağışıklığın gelişeceği ve ağustos ayı sonuna kadar yüzde 75’ler seviyesine ulaşılacağını bildiren Prof. Dr. Sakarya, “Geride aşılanmamış kişiler kalsa bile, toplumu tehdit edemeyecekleri bir duruma ulaşacağız. Bu durumda ulaşmamız gereken 80 milyon doz aşılamaya yaz sonunda ulaşmış oluruz. Tünelin ucundaki ışık göründü. Ağustos ayı sonunda bu işi bitiririz ve rahat bir kış geçiririz. İlk defa süreçle ilgili olumlu düşünüyorum” dedi.

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BU HIZLA DEVAM

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, aşılama hızının çok iyi gittiğini vurguladı. Prof. Akhan, “SGK’ya kayıtlı çalışanların aşılanması çok önemli bir aşama. Bu şekilde en çok risk altında olan, toplu taşımayı en çok kullanan, eve en çok bulaşmayı getiren ve çalışan kesim aşılanmış olacak. Bu hızı devam ettirmeliyiz” dedi.

HEDEF % 70 BAĞIŞIKLIK

Aşılamada yüzde 70 toplum bağışıklığının oluşturulması gerektiğinin altını çizen Akhan şunları söyledi: “Bunun içinde ne kadar hızlı aşılama yaparsak bu kışı belirlememiz için önemli olacaktır. Halen ortamda virüs var. Yüzde 70 aşılamayı tamamlayınca daha rahat olacağız. Bizim bu sayıya yazın ulaşmamız çok stratejik.”