Aşı olmazsak yüzde 75’imiz hastalanır

Sağlık Bakanlığı tüm dünyanın peşinden koştuğu koronavirüs aşısını tatbik etmek için geri sayım başlatırken tuhaf bir kara propaganda başladı. CHP ve destekçisi medyanın da omuz verdiği kampanyalarla Çin’den satın alınan aşı hakkında gerçek dışı olumsuz haberlere hız verildi. Uzmanlar, aşının itibarsızlaştırılmasının Türkiye’ye ağır bir bedel ödetebileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

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DÜNYANIN AŞIYA İHTİYACI VAR

Dünyanın aşılanmaya ihtiyacı olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, “Aşı karşıtları her dönem vardı. Üç tip aşı çalışması var, bizim Türkiye’de çalıştığımız aşı inaktif aşı. Bu aşı teknolojisinin yan etkileri ise ‘halsizlik’ ve ‘kırgınlık’ gibi bilinen durumlar, endişelenmeye gerek yok. Dünyada ölümlerin bir buçuk milyonu aştığı, 65 milyonun üzerinde insanın virüs salgınıyla mücadele ettiği süreçte bu aşıların dünyanın ihtiyacını karşılaması mümkün değil.Dolayısıyla şu an koronavirüsle mücadelede elimizde hastalık önleme yöntemleri ve mevcut ilaçlarla birlikte virüsle savunmamız eksik. Dünyanın aşıya ihtiyacı var. Şu aşı çok iyi bu bundan üstün gibi tartışmalar doğru değil. Çin aşısıymış, Rus aşısıymış gibi tartışmaları bir kenara bırakmamız gerekiyor” dedi. İmkanlar doğrultusunda aşı satın alındığının altını çizen Doğanay, şunları aktardı:

Mehmet Doğanay

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AŞI BURADA DA İNCELENECEK

“Hangi aşı varsa o alınıyor. 50 milyon doz taktire şayan bir durum. Aşının alınması demek hemen kullanılması demek değil. Ruhsatlandırılmış aşılar değil. Halk sağlığı merkezlerinde gerekli incelemeler yapılıyor tamamlandıktan sonra aşılanmaya başlanacak. Aşı olmazsa insanımızın yüzde 75’i hastalanıncaya kadar salgın devam eder. Daha fazla aşının üretimine ihtiyacımız var. Her şey yolunda giderse elimizdeki aşıyla toplumun bir kısmının aşılanacağını düşünüyoruz. Nisan ayında eğer biz yerli aşımızla devam edersek çok ciddi bir yol kat etmiş oluyoruz.”

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Olumsuz bir sonuç yok

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, aşı için olumsuz bir geri bildirim olmadığını söyledi. Akkoyunlu, “Faz üç çalışmasında sonlara gelindi. Şu an için olumsuz bir geri bildirim yok. Aşıların önündeki en büyük engeller, aşı karşıtları. Aşıyla ilgili yapılan çalışma büyük Anadolu topraklarından çıkan bir teknoloji. Şimdi elimizdeki verilere göre halsizlik kırgınlık gibi getirilen etkileri göz önüne alırsak koronavirüsten korunacağımız anlamına geliyor. Bu bilgileri net söyleyebilmek için faz üç çalışmalarının sonuçlarının önümüze gelmesi lazım. Olumsuz konuşabileceğimiz bir sonuç yok” dedi.

nMuhammed Emin Akkoyunlu

KORONAVİRÜS Aşı takvimi 11 Aralık’ta başlayacak