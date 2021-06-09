Aşıda yeni dönem: ​Aile hekimi de BioNTech yapacak

Koronavirüsle mücadelede aşılamaya Sinovac ile başlayan, BioNTech’in ardından tedarik sürecine Sputnik V’yi de dahil eden Türkiye, bu ay 30 milyon doz BioNTech teslim alacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısında dün yeni bir gelişmeyi “Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz” sözleriyle paylaştı.
ZAYİATA KARŞI TEDBİR
- Sinovac aşısı yapan aile hekimleri planlama kapsamında sisteme dahil edilerek BioNTech aşısı randevusu vermeye başlarken BioNTech’in aile hekimlerinde hangi şartlarda vurulacağı da netleşti. Aşının zayi olmaması için her türlü tedbirin alınmasına dikkat edilecek. Aile hekimleri kendisinden BioNTech aşısı randevu alan hastalarının listesini günlük il sağlık müdürlüklerine bildirecek. İl sağlık müdürlükleri de belli bir saat içinde aşıyı aile hekimlerine ulaştıracak.
ALTI RANDEVU VARSA AÇILACAK
BioNTech aşısı, 4 ve üzerinde hekim olan Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) vurulacak. Aşı şu an 4 ve üzeri birim olan ASM’lerde sadece A ve B sınıfı birimlerde yapılacak. Aynı ASM’de olsa da alt sınıf birimlerde uygulanmayacak. Aşılar, 6 kişi randevu almadan açılmayacak. Eğer randevuya gelmeyen vatandaş olması durumunda en yakın aile sağlığı merkezinden aşı sırası gelen kişi istenerek, o kişiye aşı vurulacak.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne Güvenli Kampüs Belgesi
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) pandemin ilk dönemlerinden itibaren aldığı önlemler çerçevesinde Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı’nı başarıyla tamamladı. HKÜ, böylece Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ‘Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi’ni almaya hak kazandı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, güvenli bir kampüs olarak tescil edilmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.