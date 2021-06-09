Koronavirüs Aşıda yeni dönem Aile hekimi de BioNTech yapacak
TÜRKİYE

Aşıda yeni dönem:  Aile hekimi de BioNTech yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı için aile hekimliklerinden de dünden itibaren randevu alınabileceğini açıkladı. 4 ve üzeri hekim bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinde BioNTech vurulacak. Aile hekimlerinde 6 kişi randevu almadan aşı açılmayacak. Eğer randevuya gelmeyen olursa en yakın aile sağlığı merkezlerinden aşılanacak kişi istenecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Aşıda yeni dönem: ​Aile hekimi de BioNTech yapacak
Bu ay 30 milyon doz gelmesi beklenen BioNTech aşısını artık aile hekimleri de yapacak.

Koronavirüsle mücadelede aşılamaya Sinovac ile başlayan, BioNTech’in ardından tedarik sürecine Sputnik V’yi de dahil eden Türkiye, bu ay 30 milyon doz BioNTech teslim alacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısında dün yeni bir gelişmeyi “Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz” sözleriyle paylaştı.

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ZAYİATA KARŞI TEDBİR

  • Sinovac aşısı yapan aile hekimleri planlama kapsamında sisteme dahil edilerek BioNTech aşısı randevusu vermeye başlarken BioNTech’in aile hekimlerinde hangi şartlarda vurulacağı da netleşti. Aşının zayi olmaması için her türlü tedbirin alınmasına dikkat edilecek. Aile hekimleri kendisinden BioNTech aşısı randevu alan hastalarının listesini günlük il sağlık müdürlüklerine bildirecek. İl sağlık müdürlükleri de belli bir saat içinde aşıyı aile hekimlerine ulaştıracak.

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ALTI RANDEVU VARSA AÇILACAK

BioNTech aşısı, 4 ve üzerinde hekim olan Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) vurulacak. Aşı şu an 4 ve üzeri birim olan ASM’lerde sadece A ve B sınıfı birimlerde yapılacak. Aynı ASM’de olsa da alt sınıf birimlerde uygulanmayacak. Aşılar, 6 kişi randevu almadan açılmayacak. Eğer randevuya gelmeyen vatandaş olması durumunda en yakın aile sağlığı merkezinden aşı sırası gelen kişi istenerek, o kişiye aşı vurulacak.

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