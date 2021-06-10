Koronavirüs Bir gün bile geciktirmeyin
TÜRKİYE

Bir gün bile geciktirmeyin

Kovid-19 salgınını kontrol altında tutabilmenin tek yolunun aşı olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşılamadaki son durumu anlattı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Bir gün bile geciktirmeyin
Dün gerçekleştirilen 224 bin 193 Kovid-19 testi sonucunda, 558’i hasta olmak üzere 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınını kontrol altında tutabilmenin tek yolunun aşı olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşılamadaki son durumu anlattı. Prof. Yavuz, ülkenin rahatça açılabilmesinin aşı olmaktan başka yolunun bulunmadığını belirterek, “O nedenle sırası gelen vatandaş bir an önce, vakit kaybetmeden gidip aşısını olsun” çağrısını yineledi. Şu an yapılmakta olan BioNTech aşısının güvenilir ve etkili aşı olduğunu belirten Prof. Yavuz, “Dünyada kullanılan en etkili aşı bu. Koruyuculuğu çok iyi” dedi.

Serap Şimşek
Serap Şimşek

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TEK YOL AŞI

  • Dünyada da aşılamanın olmadığı yerlerde çok büyük sıkıntıların yaşandığını belirten Yavuz, “Aşı ne kadar artarsa toplum da o kadar rahatlıkla açılır. O nedenle aşı, salgını kontrol altında tutabilmenin tek yolu gibi görünüyor. Sürekli kısıtlamalarla bu işi götürmek mümkün değil” diye konuştu. Prof. Yavuz, şöyle konuştu: “Vatandaş randevusunu bir gün bile geciktirmemesi gerekir. Aşı hakkı gelen insanımız bir gün bile geciktirmesi toplumun bu işten kurtulmasını uzatan bir şey. İnsanlar hem kendileri için aşı olması gerekir hem de toplumun sağlığı için önemli. Yeterli aşılama olmadan bu virüs yine yayılacaktır.”

Başvurular arttı

Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı. Ankara Oran 75. Yıl Aile Sağlığı Merkezi’nde, randevu alarak başvuranlara BioNTech aşısının birinci dozu yapıldı. Aşı yaptıran TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde akademisyen Eren Özdemir, aşının yararına ve toplum açısından faydasına çok inandığını dile getirdi. Aşı görevlisi ebe Mehtap Bacak, “Bu süreci, ancak sosyal mesafe, maske, hijyen ve aşılama yaparak atlatabiliriz” diyerek BioNTech aşılarının aile hekimliklerinde yapılması kararının ardından başvuruların arttığını söyledi.

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