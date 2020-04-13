Diş bakımı virüs yükünü azaltır

Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ağız bakımın koronavirüsle mücadelde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Ağız bakımının diğer mikroorganizmalardan korunmada olduğu gibi Kovid-19 enfeksiyonundan korunmada da ihmal edilmemesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Şenel, “Dişlerin günde en az iki kere fırçalanması ve diş ipi kullanımı ağız hijyeni için olmazsa olmaz. Bunların yanında gargara uygulamasının da faydalı olduğunu gösteren çalışmalar yayınlanmıştır. Kovid-19’un gelişimini engellediğine dair yeteri kadar klinik çalışma olmamakla beraber, özellikle diş hekimliği uygulamalarından önce yüzde 1 hidrojen peroksit veya yüzde 0.2 povidon iodineli gargaraların kullanılmasının ağızdaki virüs yükünü azalttığı bildirilmiştir” diye konuştu.

Figen Çizmeci Şenel

ONLİNE İLETİŞİM TERCİH EDİN

17 Mart’ta diş ve ağız sağlığı ile ilgili acil ve zorunlu hizmetler dışında tüm hizmetlerin bir genelgeyle ertelendiğini hatırlatan Şenel, bunun bulaş riskini azaltmada önemli bir yere sahip olduğunu dikkat çekti. Şenel, “Dental tedavi ihtiyacı olduğunu düşünen hastaların öncelikle telefon ya da online iletişim yollarını kullanarak hekimleri ile temas kurmaları gereksiz başvuruları önleyerek hem hastanın hem sağlık çalışanının korunmasını sağlayacaktır” önerisinde bulundu.

DİŞ HEKİMLERİ RİSK ALTINDA

Diş hekimlerinin risklerini de anlatan Şenel, şöyle devam etti: “Diş tedavileri, hastalarla yüz yüze çok yakın temasta çalışma, vücut sıvılarına maruz kalma, çok yüksek devirli döner aletler ve keskin aletlerin kullanılması sebepleri ile Kovid-19 enfeksiyon riski en yüksek tedavilerdendir. Bu sebeple daha önce de belirttiğimiz gibi acil ve zorunlu olmayan tedavilerin ertelenmesi çok önemlidir.”