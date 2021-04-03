Koronavirüs E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlar dikkat Onaylanmadan yola çıkmayın
TÜRKİYE

E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlar dikkat: Onaylanmadan yola çıkmayın

Koronavirüs risk değerlendirme haritasında "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller arasında yer alan Kırıkkale’de, sürücü ve yolcuların "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrolleri yapıldı. E-Devlet üzerinden başvuru yapıp onaylanmadan seyahat eden bazı kişilere de cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi İHA
E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlar dikkat: Onaylanmadan yola çıkmayın
E-Devlet üzerinden başvuru yapıp onaylanmadan seyahat eden bazı kişilere de cezai işlem uygulandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs risk değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, vaka sayılarındaki artış nedeniyle "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller arasında yer alıyor. Valilik koordinesindeki İl Salgın Denetim ekipleri, polis eşliğinde denetimlerini kent genelinde sürdürdü. Araçların tek tek durdurulduğu denetimlerde, seyahat eden kişilerin "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" sorgulandı.

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Onaylanmadan yola çıkmayın uyarısı

"Seyahat izin belgesi" bulunduran kişilerin geçişine izin verildi. Bazı sürücüler, E-Devlet üzerinden "seyahat izni" başvurusu yapıp onaylanmadan sokağa çıktığı gerekçesiyle cezadan kurtulamadı.

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Cezai işlem uygulandı

Görevliler, başvurunun yeterli olmadığını ve onaylanmadan seyahat etmemeleri hususunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasına ilk kez yakalananlara "uyarı" verilirken, birden fazla kısıtlamayı ihlal edenlere de 3 bin 150 ile 4 bin lira arasında cezai işlem uygulandı.

  • Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde oluşturulan kontrol noktasındaki denetime Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu da katıldı.

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