Koronavirüs En radikal tedbirleri alalım
TÜRKİYE

​En radikal tedbirleri alalım: Ramazan'da karantina olacak mı? Ramazan'da kısıtlama olacak mı? Tam kapanmaya geçilecek mi?

En radikal tedbirleri alalım

Kovid-19 ile mücadelede aylarca “örnek ülke” olarak gösterilen Türkiye’de, son normalleşmenin ardından günlük vaka sayısı 60 bine, vefat sayısı da 300’e dayandı. Hem salgının kontrolden çıkmaması, hem can kayıplarının artmaması hem de ekonominin tamamen felç olmaması için yeniden radikal tedbirlere başvurulması gerekiyor. Uzmanlara göre virüsün yeni varyantları daha kolay bulaştığı için hareketliliğin en aza indirilmesi gerekiyor. Gençler ve yaşlılara sokak kısıtlaması, okullarda uzaktan eğitime geçilmesi, restoranların paket servisle sınırlandırılması, esnek mesai, şehirlerarası yolculuklara sınırlama ve toplu taşımaya düzenleme gündeme gelebilir.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​En radikal tedbirleri alalım: Ramazanda karantina olacak mı? Ramazanda kısıtlama olacak mı? Tam kapanmaya geçilecek mi?
Vaka sayıları 55 bine dayanarak zirveyi görürken Ramazan ayında ‘tam kapanma’ gibi radikal kararların alınması gündemde.

Kovid-19’la mücadelede ‘örnek ülke’den merkez ülke konumuna gelme tehlikesi yaşayan Türkiye’de, çare olarak geçen yıl başarıyla tecrübe edilen “2020 tedbirleri” hatta tam kapanma formülü gündeme geldi. 1 Mart’ta başlatılan normalleşme toplum tarafından yanlış algılanınca 17 milyonu aşan aşılamaya rağmen vaka sayıları zirveyi gördü.

Ramazan ayının virüsle mücadelede yeni bir fırsata çevirmek için fırsat olduğu kaydediliyor. Sıkı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.

Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı: Ramazan'da tam kapanma masaya yatırılacak
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı: Ramazan'da tam kapanma masaya yatırılacak

Uzmanlar varyant geçiren virüsün daha kolay bulaştığı düşüncesiyle toplumda hareketliliği minimuma indirmenin önemini vurguluyor. Teravih namazlarının evde kılınması kararını destekleyen uzmanlar, bulaşmada aile içi faktöre dikkat çekerek Ramazan ayında toplu iftar ve sahur sofralarının kurulmamasını istiyor.
Uzmanlar varyant geçiren virüsün daha kolay bulaştığı düşüncesiyle toplumda hareketliliği minimuma indirmenin önemini vurguluyor. Teravih namazlarının evde kılınması kararını destekleyen uzmanlar, bulaşmada aile içi faktöre dikkat çekerek Ramazan ayında toplu iftar ve sahur sofralarının kurulmamasını istiyor.

GELEBİLECEK ÖNLEMLER ŞÖYLE:

  • Kalabalık ortamlarda hareketliliğin azaltılması, taşıyıcılığa karşı 20 yaş altı gençlerin ve aşılanmalarına rağmen 65 yaş üzeri vatandaşların korunması için saat kısıtlaması tedbiri öne çıkıyor. Tüm kademelerde yeniden uzaktan eğitime geçilmesi de alınabilecek bir diğer önlem. Özellikle yeme içme sektörünün yeniden paket servisine geçmesinin vaka sayılarında bir düşüşü beraberinde getireceği belirtilirken esnek mesai, kamuya kademeli mesai gibi formüller hatırlatılıyor. Bulaşma riskine ve yayılımına karşı da iller arası seyahatlerde kısıtlamalar ve şehir için toplu taşımada düzenlemenin şart olduğu konuşuluyor. En radikal tedbir olarak ise birkaç hafta tam kapanma.

Tunceli Valisi Özkan uyardı: Vaka sayılarımız çok hızlı yükselmektedir
GÜNDEM
Tunceli Valisi Özkan uyardı: Vaka sayılarımız çok hızlı yükselmektedir

TEDBİRLİ BİR RAMAZAN ‘İYİLEŞTİRİR’

Ramazan ayında vaka sayıları kontrol edilemezse bu kez yaz dönemin en üst tedbirlerin gündeme alınması bekleniyor. Yurt içi seyahatler başta olmak üzere, uzaktan eğitim-öğretim, restoranlar-kafelerin tamamen kapanması, cemaatle kılınan namazların yeniden yasaklanması, 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının tekrar gelmesinin kaçınılmaz olacağı bildiriliyor. Yine vatandaşların en çok uğradığı işletmelerin başında gelen berber, kuaför ve güzellik salonların durumları, toplu taşıma araçlarına yeni düzen, gıda marketlerinin çalışma saatleri gibi ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulaması yeniden uygulanması gündemimizde olacak. Uzmanlar, tedbirli geçecek bir Ramazan’ın vaka sayılarını ve ölümleri azaltacağını, bu durumun da sağlıklı bir normalleşmeyi yeniden getirebileceğini değerlendiriliyor.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir

Faruk Aydın
Faruk Aydın

Ramazan’ı fırsata çevirelim

  • Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, yaklaşan Ramazan ayının vakaların düşürülmesi açısından fırsat olabileceğini belirtti. Ramazan ayında tüm ülkede tam kapanma uygulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, “Türkiye için Ramazan ayını şans olarak görüyorum. Ramazan ayındaki bu süreyi çok iyi kullanmamız hem baharımızı hem yazımızı kurtarmamız gerekiyor. Ramazan ayında birçok sektörün faaliyetlerinde yavaşlama oluyor. Bunu fırsat bilip insanların daha fazla kurallara uymasını hatta bazı kapanma uygulamaları da yapılabileceğini düşünüyorum. Bunun yapılmaması durumunda sayılarımız artmaya devam edecek. Ölüm sayısı günlük 211 gibi ciddi bir sayıya ulaştı. Önlem alınmaması durumunda bu sayıların kendiliğinden aşağı inme şansı yok” dedi. Geçen yıl tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma yasaklarının vakaların kontrol edilmesinde önemli etkisi olduğunu ifade eden Aydın, “Geçtiğimiz yıl uygulanan kapanmalarla sayıların ciddi şekilde kontrol edilebildiğini göstermiştik. Şimdi sadece hafta sonu kapanmayla bu sayılarla mücadele etmek çok zor. Ancak tam kapanmayla sayılar inişe geçer” diye konuştu.

Koronavirüsü hafif atlatan 10 kişiden 1’inde hastalığın etkisi uzun sürüyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüsü hafif atlatan 10 kişiden 1’inde hastalığın etkisi uzun sürüyor

Afşin Emre Kayıpmaz
Afşin Emre Kayıpmaz

Bilim Kurulu toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Ramazan ayı içerisinde ek tedbirlerin alınabileceğini söyledi. Özellikle son dönemde vakaların yoğunlaştığı yaş grubunun 20 ile 59 yaş arası olduğunu vurgulayan Kayıpmaz, “Yani artık gençlerimiz, üretken nüfusumuz daha çok tehlike altında diyebiliriz. Ülkemizde diğer aşılar temin edildikçe meslek ve riskli gruplardan başlayarak genç yaştaki kişilerin de aşılamasına devam edilecek. Ramazan ayı içerisinde kritik günler bizi bekliyor diyebiliriz.” dedi. “Aşılamayı yaparken bir yandan da alınacak olan tedbirlerle Ramazan Bayramı’nda şu anda olduğumuzdan çok daha iyi bir konumda olabiliriz” diyen Kayıpmaz, şunları söyledi: “Ramazan ayı içerisinde de ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir. Bilim Kurulu toplantısında ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye yönelik tedbirler gündeme gelecek. Sayın Bakanımız tarafından kabineye sunulacak. Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç.”

TBMM'de koronavirüs önlemi: Ziyaretçi yasağı kararı alındı
KORONAVİRÜS
TBMM'de koronavirüs önlemi: Ziyaretçi yasağı kararı alındı

Uzmanından uyarı: Ramazan sofralarınızda misafirlerinizi 'online' ağırlayın
KORONAVİRÜS
Uzmanından uyarı: Ramazan sofralarınızda misafirlerinizi 'online' ağırlayın
Abone Ol Google News
Meksikada katliam bilançosu

Meksika'da katliam bilançosu

​2006'dan bu yana 85 binden fazla kişi kayboldu.
Fenerbahçeden kritik kayıp

Fenerbahçe'den kritik kayıp

​Sarı lacivertliler, Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı.
Fransız siyasetçi AByi topa tuttu: Ankaradaki olayı kasıtlı olarak üçüncü kişilere yıkıyorlar

​Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasının ardından flaş gelişme.

​Bakan Selçuk'tan eğitimle ilgili flaş açıklamalar.

​Can yakan tabloda son durum açıklandı.
Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​10 emekli amiralin gözaltı süresi uzatıldı.

​Kardeşler cinayeti itiraf etti, kafatası ve göğüs kafesi aranıyor.

ABD'de d​ikkat çeken araştırma sonuçları açıklandı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: İtalya Başbakanı Draghi'nin hadsiz sözlerine siyasilerden tepki yağdı
Gündem

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: İtalya Başbakanı Draghi'nin hadsiz sözlerine siyasilerden tepki yağdı

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamasının ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türk Dışişlerine çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınması talep edildi. Skandal söyleme karşı birçok siyasiden Draghi'ye tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin hadsiz sözlerini kendisine iade ediyoruz" derken, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın" dedi.
Fransa'da başörtülü gazeteciye ırkçı ölüm tehdidi: Başındaki çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız!
Dünya

Fransa'da başörtülü gazeteciye ırkçı ölüm tehdidi: Başındaki çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız!

Fransa'da Müslüman toplumun haklarını savunmasıyla tanınan başörtülü gazeteci Nadiya Lazzouni, ölümle tehdit edildi. Gazeteciye gönderilen tehdit mektubunda "Çeneni kapat ve defol. (Başındaki) çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız.", "Fransa'yı tanımıyorsun ama Fransızları tanıyacaksın." gibi ırkçı ifadeler yer aldı.
STK'lardan 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki: Bizler vatan nöbetimizin başındayız hodri meydan
Gündem

STK'lardan 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki: Bizler vatan nöbetimizin başındayız hodri meydan

Bazı emekli amirallerin darbe imalı bildirisi ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Aralarında TÜGVA, KADEM, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER ve Ensar Vakfı’nın da bulunduğu 289 sivil toplum kuruluşu; 104 emekli amiralin hükümeti hedef alan darbe imalı bildirisine tepki gösterdi. Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, "15 Temmuz’da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar!" ifadelerine yer verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.