Evet diyen özel odaya alınacak: Artık refakatçi olmayacak

ASM’lere girişlerde personel ve hasta maske takacak. ASM’lere müracaatlarda kapı triyajı uygulamasına devam edilecek. Triyaj sırasında başvuranların kapı önünde (kapı dış alanında, bahçede) en az 1 metre aralıklarla beklemeleri sağlanacak. Triyaj soruları sorulacak ve temassız ateş ölçer ile ölçüm yapılacak.

REFAKATÇİ OLMAYACAK

Triyajda yöneltilen sorulardan herhangi birine “evet” denmesi halinde derhal kişiye tıbbi maske takılacak ve birinci basamak sağlık tesisinin Kovid-19 için ayrılmış muayene odasına veya alanına alınacak. ASM içerisine alınacak kişi sayısı, bekleme alanı büyüklüğüne göre her 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde belirlenecek. İhtiyacı olmayan hastaların refakatçisiz olarak kabul edilmesine özen gösterilecek. Pencereler açılarak odaların sık havalandırılması sağlanacak.