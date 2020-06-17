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Koronavirüs Evet diyen özel odaya alınacak Artık refakatçi olmayacak
TÜRKİYE

Evet diyen özel odaya alınacak: Artık refakatçi olmayacak

Normalleşme sürecinde Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) alınacak önlemler de belirlendi. Kovid-19 hastalık bilgilendirme ve korunma yöntemlerine ait görseller merkezlerin görünür yerlerine asılacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ASM’lere girişlerde personel ve hasta maske takacak. ASM’lere müracaatlarda kapı triyajı uygulamasına devam edilecek. Triyaj sırasında başvuranların kapı önünde (kapı dış alanında, bahçede) en az 1 metre aralıklarla beklemeleri sağlanacak. Triyaj soruları sorulacak ve temassız ateş ölçer ile ölçüm yapılacak.

REFAKATÇİ OLMAYACAK

  • Triyajda yöneltilen sorulardan herhangi birine “evet” denmesi halinde derhal kişiye tıbbi maske takılacak ve birinci basamak sağlık tesisinin Kovid-19 için ayrılmış muayene odasına veya alanına alınacak. ASM içerisine alınacak kişi sayısı, bekleme alanı büyüklüğüne göre her 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde belirlenecek. İhtiyacı olmayan hastaların refakatçisiz olarak kabul edilmesine özen gösterilecek. Pencereler açılarak odaların sık havalandırılması sağlanacak.

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