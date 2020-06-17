Evet diyen özel odaya alınacak: Artık refakatçi olmayacak

ASM’lere girişlerde personel ve hasta maske takacak. ASM’lere müracaatlarda kapı triyajı uygulamasına devam edilecek. Triyaj sırasında başvuranların kapı önünde (kapı dış alanında, bahçede) en az 1 metre aralıklarla beklemeleri sağlanacak. Triyaj soruları sorulacak ve temassız ateş ölçer ile ölçüm yapılacak.
REFAKATÇİ OLMAYACAK
- Triyajda yöneltilen sorulardan herhangi birine “evet” denmesi halinde derhal kişiye tıbbi maske takılacak ve birinci basamak sağlık tesisinin Kovid-19 için ayrılmış muayene odasına veya alanına alınacak. ASM içerisine alınacak kişi sayısı, bekleme alanı büyüklüğüne göre her 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde belirlenecek. İhtiyacı olmayan hastaların refakatçisiz olarak kabul edilmesine özen gösterilecek. Pencereler açılarak odaların sık havalandırılması sağlanacak.