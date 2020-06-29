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Koronavirüs Gaziantepte asker adayının testi pozitif çıktı 68 kişi karantinaya alındı
GAZİANTEP TÜRKİYE

Gaziantep haberleri: Asker adayının testi pozitif çıktı 68 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'te asker adayının testi pozitif çıktı: 68 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, askere gitmeye hazırlanan cami imamının oğlu B.C.B.'nin (22), yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. B.C.B. tedaviye alınırken, yaşadığı cami lojmanı ve cami, giriş çıkışlara kapatıldı. B.C.B.'nin temasta bulunduğu tespit edilen 68 kişi de karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek ikametler karantinaya alındı.
Jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek ikametler karantinaya alındı.

İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Yolçatı Cami imamının oğlu B.C.B.'ye, askere gitmek için yaptığı işlemler sırasında koronavirüs testi yapıldı. Gelen mesajla test sonucunun pozitif çıktığını öğrenen B.C.B., gittiği hastanede tedaviye alındı.

Filyasyon ekibinin yaptığı çalışma sonucunda ise B.C.B.'nin ailesinin yaşadığı lojman, babasının imamlık yaptığı cami ve camiye namaza gelenlerin de aralarında bulunduğu 53 evde yaşayan 68 kişi, İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tedbir amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alındı.

AA
İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Yolçatı Cami imamının oğlu B.C.B.'ye, askere gitmek için yaptığı işlemler sırasında koronavirüs testi yapıldı.

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Giriş ve çıkışlar yasaklandı

Jandarma ekipleri, karantinaya alınan cami ve evlerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

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