Hastaneler son sürat: 45 günde bitirilecek

İşçiler 7/24 esasına göre yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kovid-19’a karşı güvenlik önlemlerini alarak 7/24 esasına göre çalışan yüzlerce işçi, Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe’de faaliyete geçecek yapıların zamanında teslimi için vargücüyle uğraş veriyor. Şantiyede gece gündüz çalışan mühendis ve işçiler, inşaat maskelerinin yanısıra hijyenik maskeleri de kullanmayı ihmal etmiyor. Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe’deki askeri bölgeye inşa edilen iki adet biner yataklı hastanelerde odalar tek kişilik planlanıyor. Prefabrik olarak inşa edilen pandemi hastanelerinde her oda, gerektiğinde yoğun bakım servisine dönüştürülebilecek. Dün gökyüzünden görüntülenen Atatürk Havalimanı’ndaki hastane inşaatında metal iskeletin tamamlanmaya başladığı görüldü. İş makineleri ve hafriyat kamyonları bölgede aralıksız çalışıyor.

ATATÜRK HAVALİMANI SALGIN HASTANESİ

***

İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ

20 NİSAN’A YETİŞECEK

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi’nin ilk etabının açılışı için de geri sayım sürüyor. İlk etabı 20 Nisan, ikinci etabı 20 Mayıs’ta hizmete sunulması planlanan hastanenin bağlantı yollarından güney yan yolun üstyapı imalatlarına başlanırken, doğu ve batı girişlerine yapılacak yolların çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapmamaka direttiği yolların yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstleniyor. 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olması planlanan İkitelli Şehir Hastanesi, bu özellikleriyle Avrupa’nın da en büyük hastanelerinden biri olacak.