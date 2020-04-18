Koronavirüs Hastaneler son sürat 45 günde bitirilecek
TÜRKİYE

Hastaneler son sürat: 45 günde bitirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 45 günde bitirileceğini açıkladığı İstanbul’daki pandemi hastanelerinin inşaatı sokağa çıkma yasağında da sürüyor. Hastane yapımında çalışan işçiler yasaktan muaf.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
İşçiler 7/24 esasına göre yoğun bir şekilde çalışıyor.
İşçiler 7/24 esasına göre yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kovid-19’a karşı güvenlik önlemlerini alarak 7/24 esasına göre çalışan yüzlerce işçi, Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe’de faaliyete geçecek yapıların zamanında teslimi için vargücüyle uğraş veriyor. Şantiyede gece gündüz çalışan mühendis ve işçiler, inşaat maskelerinin yanısıra hijyenik maskeleri de kullanmayı ihmal etmiyor. Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe’deki askeri bölgeye inşa edilen iki adet biner yataklı hastanelerde odalar tek kişilik planlanıyor. Prefabrik olarak inşa edilen pandemi hastanelerinde her oda, gerektiğinde yoğun bakım servisine dönüştürülebilecek. Dün gökyüzünden görüntülenen Atatürk Havalimanı’ndaki hastane inşaatında metal iskeletin tamamlanmaya başladığı görüldü. İş makineleri ve hafriyat kamyonları bölgede aralıksız çalışıyor.

ATATÜRK HAVALİMANI SALGIN HASTANESİ

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İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ

20 NİSAN’A YETİŞECEK

  • Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi’nin ilk etabının açılışı için de geri sayım sürüyor. İlk etabı 20 Nisan, ikinci etabı 20 Mayıs’ta hizmete sunulması planlanan hastanenin bağlantı yollarından güney yan yolun üstyapı imalatlarına başlanırken, doğu ve batı girişlerine yapılacak yolların çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapmamaka direttiği yolların yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstleniyor. 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olması planlanan İkitelli Şehir Hastanesi, bu özellikleriyle Avrupa’nın da en büyük hastanelerinden biri olacak.

Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında bina yapımı başladı
FOTOĞRAF 9
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.
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Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.
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Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.
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Yapımına başlanıldıktan itibaren 45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin temel inşaatı geçtiğimiz günlerde tamamlandı.
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Temelin tamamlanmasının hemen ardından tek katlı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı.
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Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde bazı bölümlerde binanın metal iskeletinin yapımının tamamlandığı görülüyor.
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Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında bina yapımı başladı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı. Çalışmalar havadan fotoğraflandı.
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