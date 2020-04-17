Koronavirüs Hazır mısın Türkiye? Mazeret yok, şakası yok, sokağa çıkma, virüsü yayma
TÜRKİYE

Hazır mısın Türkiye? Mazeret yok, şakası yok, sokağa çıkma, virüsü yayma

48 saatlik ikinci sokağa çıkma yasağı bugün saat 24.00’te başlıyor. Yasak 4 gün önce duyurulduğu için market ve fırın önlerindeki izdihamın artık mazereti yok. Hafta sonunda su ve ekmek gibi temel ihtiyaçların satışında da kısıtlama yok. Devlet kurumları muhtemel yığılmaların önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldı. Yasak yine 64 milyon kişinin yaşadığı 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta olacak. Ekmek dağıtımının aksamaması için vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, muhtar, emniyet ve jandarmanın katılımıyla komisyonlar oluşturuldu. Vatandaşlar hafta içinde alışveriş yaptıkları için yasağa daha hazırlıklı olacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Koronavirüs salgınına karşı en etkili önlemlerden olan ‘sokağa çıkma yasağı’nın ikincisi bu gece başlıyor.
Koronavirüs salgınına karşı en etkili önlemlerden olan ‘sokağa çıkma yasağı’nın ikincisi bu gece başlıyor.

Pandemiye karşı aldığı önlemlerle önemli bir başarı grafiği yakalayan Türkiye’de hem halk hem de devlet salgında zinciri kıracak ikinci sokağa çıkma yasağı için tüm hazırlıklarını tamamladı. İlkinden farklı olarak bu kez 31 ile ilişkin 48 saatlik yasak 4 gün öncesinden duyurulurken muhtemel yeni yığılmaların önüne geçildi. Devlet de aksaklıkları görerek önlemlerini çeşitlendirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı bugün saat 24.00’da başlayacak. Dün yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 48 saat sürecek yasak 64 milyon vatandaşın yaşadığı 31 şehirde ilan edildi. Türkiye, ikinci yasağa ilk uygulamanın tecrübesi ışığında hazırlandı.

BU KEZ YIĞILMA OLMASIN

Sokağa çıkma yasağının ilki geçen hafta sonu uygulanmıştı. Ancak sokağa çıkma yasağının ilan edileceğini duyan vatandaşların tedbirleri hiçe sayarak marketlere ve fırınlara akın etmesi tartışmalara yol açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında kabine toplantısı sonrası ikinci kez sokağa çıkma yasağının ilan edileceğini açıklamıştı. Kabine toplantısında, salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağının ilerleyen dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürülmesi kararı alındığını belirten Erdoğan, “17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum” demişti.

31 İLDE 48 SAAT SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 24.00 itibariyle başlayacak ve 48 saat sürecek yasağa ilişkin ayrıntıları yayınladı. 2 gün sürecek yasak, geçen hafta sonunda olduğu gibi büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta uygulanacak. Zorunlu izolasyon, 63 milyon 640 bin 226 bin kişiyi etkileyecek. Vatandaşların geçen haftanın aksine bu haftaki uygulamayı daha bilinçli ve hazırlıklı olarak karşılamasına kesin gözüyle bakılıyor. Hafta içerisine yayılan süre nedeniyle yaklaşık 64 milyon kişi, hafta sonuna ilişkin ihtiyaçlarını peyderpey tedarik etme fırsatı bulurken planlarını da buna göre yaptı. Stok telaşını tedarik zincirinin işlediğini görerek üzerinden atan vatandaş, buna uygun hazırlık gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu: Sokağa çıkma yasağı haftasonu devam edecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu: Sokağa çıkma yasağı haftasonu devam edecek

İhlal edene ceza var

Sokağa çıkma yasağında İstanbul sokakları (Arşiv)

Geçtiğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyuldu. Ancak az sayıda da olsa kuralları ihlal edenler oldu. 31 ilde yasağa uymayan 24 bin 88 kişiye adli veya idari işlem uygulandı. Yine bu bu gece başlayacak 48 saatlik yasak süresince de sıkı denetim yapılacak. Yasağa uymayanların bu kapsamda çeşitli cezalara maruz kalabilecekleri belirtiliyor.

Eve gazete

  • * Sokağa çıkma yasağı süresince gazete dağıtımının ‘evlere servis’ şeklinde yapılması esas olacak.
  • * Gazeteler, sadece gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ile Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.
  • * Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak.
  • * Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle için dağıtım planı yapılacak.

Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
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Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar ATM, fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.


Nereler açık olacak?

Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığınca Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bu gece yarısı başlayacak sokağa çıkma yasağına ilişkin yayınlanan genelgede, fırınlar, eczaneler, kargo firmaları, kamu ve özel sağlık kuruluşları, huzurevleri, veteriner klinikleri, mülki idare amirliklerince belirlenecek akaryakıt istasyonları hizmet vermeye devam edecek. PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ile otel ve konaklama yerleri de faaliyetini sürdürecek. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin firmalarla gazete, televizyon, radyo kuruluşları ile matbaalar da açık bulunacak. Vatandaşlara ekmek dağıtımı konusu da genelgede yer buldu. Buna göre belediye, fırıncılar odası ile güvenlik güçlerinin vali ve kaymakam başkanlığında oluşturacağı komisyon, muhtar görüşünü de alarak ekmek üreten işyerlerinin sorumlu olduğu bölgeleri cadde/sokak ölçeğinde belirleyecek organize edecek.

Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da tarihi sessizlik
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Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da tarihi sessizlik
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından İstanbul, en sakin günlerinden birini yaşıyor. Anadolu yakasının Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin en işlek cadde ve meydanları sessizliğe bürünürken Üsküdar Meydanı ve Salacak sahili martı ve güvercinlere kaldı.


Kimler yasak dışı?

TBMM çalışanları, güvenlik güçleri, acil çağrı merkezi çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerine katılacak kişiler, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları yasak dışında tutuluyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından yasaktan muaf olanların mağdur olmaması için büyükşehirlerde toplu taşıma araçları sabah ve akşam saatlerinde kısıtlı olarak hizmet vermişti. Bu hafta sonu uygulanacak yasak boyunca da aynı uygulama devam edecek.

Çiftçiler muaf

  • Yasaklara ilişkin bir istisna da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı açıkladı. Mevsimlik işçilerin koordinasyonunun valiliklere verildiğini kaydeden Pakdemirli, muafiyet kapsamına alınacak gruplara ilişkin şunları söyledi:
  • * Reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan (et, balık, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri) grupların ünitelerinde çalışanlar ile un ve makarna sektöründe çalışanlar,
  • * Tarım ve hayvancılık üretimindeki çiftçiler,
  • * Pazar akşamı saat 18.00’den sonra haller ve marketlerin depoları ile mal kabul ünitelerinde çalışanlar.

Sokağa çıkma yasağı olan çocuklar pencereden top oynadı
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Sokağa çıkma yasağı olan çocuklar pencereden top oynadı
Esenler'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar, dışarıya çıkamayınca evlerinin pencerelerine çıkarak oyun oynadı. Topu elden ele birbirine atarak oynayan çocuklar, cep telefonu kamerasına yansıdı.


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