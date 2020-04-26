Kars’ta hizmet veren Karadeniz Ekmek Fırını, koronavirüsle mücadele kapsamında ramazan pidesi yapıp, üzerine çörek otuyla 'Evde kal Türkiye/Kars' yazarak, evde kalınmasının önemine dikkat çekti.

Fırın sahibi Mustafa Kaya, ustalarıyla birlikte fırından çıkardığı 2,5 metre uzunluğundaki pideyi iş yerinin önüne alarak vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

Susamlı-yumurtalı pide, açık artırmayla 150 TL'ye satıldı.

150 liraya alıcı buldu

Özel pide, fırına gelen müşterilerin yoğun ilgi göstermesi üzerine açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Kars’ın plakası 36 liraya satışa çıkarılan pide 150 liraya alıcı buldu.

Susamlı-yumurtalı pide, açık artırmayla 150 TL'ye satıldı.

Pideyi satın alan Tayfun Boy, komşularına da ikram etmek için pideyi satın aldığını söyledi. Fırın sahibi Mustafa Kaya da bu uygulamayla vatandaşlara 'evde kal' mesajını hatırlatmak istediklerini belirtti.

FOTOĞRAF 24 Kars’ta hizmet veren Karadeniz Ekmek Fırını, koronavirüsle mücadele kapsamında ramazan pidesi yapıp, üzerine çörek otuyla 'Evde kal TürkiyeKars' yazarak, evde kalınmasının önemine dikkat çekti. Fırın sahibi Mustafa Kaya, ustalarıyla birlikte fırından çıkardığı 2,5 metre uzunluğundaki pideyi iş yerinin önüne alarak vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu. Özel pide, fırına gelen müşterilerin yoğun ilgi göstermesi üzerine açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Kars’ın plakası 36 liraya satışa çıkarılan pide 150 liraya alıcı buldu. Pideyi satın alan Tayfun Boy, komşularına da ikram etmek için pideyi satın aldığını söyledi. Fırın sahibi Mustafa Kaya da bu uygulamayla vatandaşlara 'evde kal' mesajını hatırlatmak istediklerini belirtti. ​Kars'ta 2 metrelik 'Evde Kal Türkiye' yazılı pide, açık artırmayla satıldı Kars'ta bir ekmek fırını, 14 kilo hamurdan 2 metre 20 santim uzunluğunda 'Evde Kal Türkiye/ Kars' yazılı ramazan pidesi çıkardı. Susamlı-yumurtalı pide, açık artırmayla 150 TL'ye satıldı. Fırın sahibi Mustafa Kaya da bu uygulamayla vatandaşlara 'evde kal' mesajını hatırlatmak istediklerini belirtti. BiP'te paylaş

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