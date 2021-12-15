Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor Bakan Koca açıklama yapacak
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da toplanıyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yazılı açıklama yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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