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Koronavirüs Kurban detayları belli oldu Yılların geleneği koronavirüs nedeniyle son bulacak
TÜRKİYE

Koronavirüs sürecinde kurban kesimi nasıl yapılacak?

Kurban detayları belli oldu: Yılların geleneği koronavirüs nedeniyle son bulacak

Normalleşme sürecinde Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik alınması gereken önlemler belli oldu. Hijyen kuralları kapsamında tokalaşmanın artık yapılmayacağı kurban ve hayvan pazarlarında satıcılar ve müşteriler maskesiz dolaşamayacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Hijyen kuralları kapsamında gelenekselleşen tokalaşma merasimi olmayacak.
Hijyen kuralları kapsamında gelenekselleşen tokalaşma merasimi olmayacak.

Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılacak. Bu bilgilendirme tabelalarında; sosyal mesafenin korunması, maske takma, el hijyeni ve elle temas yapılmaması uyarıları yer alacak. Hayvan satış alanlarında, satıcılar ve müşteriler maskesiz dolaşmayacak. 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü giriş sağlanacak. Kesim yapılacak yerler önceden planlanacak. Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu ile yapılacak.

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