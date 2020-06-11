Kurban detayları belli oldu: Yılların geleneği koronavirüs nedeniyle son bulacak

Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılacak. Bu bilgilendirme tabelalarında; sosyal mesafenin korunması, maske takma, el hijyeni ve elle temas yapılmaması uyarıları yer alacak. Hayvan satış alanlarında, satıcılar ve müşteriler maskesiz dolaşmayacak. 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü giriş sağlanacak. Kesim yapılacak yerler önceden planlanacak. Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu ile yapılacak.