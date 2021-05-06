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Koronavirüs Normalleşmek bizim elimizde
TÜRKİYE

Normalleşmek bizim elimizde

Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminde bir hafta geride kaldı. Tam kapanma öncesinde uygulanan ‘kısmı kapanmanın’ etkileri vaka sayılarında düşüşü sağladı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Normalleşmek bizim elimizde
Mahmut Baykan

Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminde bir hafta geride kaldı. Tam kapanma öncesinde uygulanan ‘kısmı kapanmanın’ etkileri vaka sayılarında düşüşü sağladı. Uzmanlar tam kapanmanın etkisiyle vaka sayılarınım iyice düşeceğini belirterek kapanmanın son 10 gününde tedbirlere tam uyulması çağrısı yapıyor. “Normalleşmenin çerçevesinin kalan bu süre çizecek” diyen uzmanlar, bu dönemin başarıya ulaşması için vatandaşlara şu çağrıları yaptı:

Sıla Akhan
Sıla Akhan

Ümit Savaşçı
Ümit Savaşçı

SON 10 GÜN ÖNEMLİ

  • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, “Yazlık yerlerde rahat davranıldığı bildiriliyor. Bayram alışverişi diyerek marketlerde yoğun kalabalıklara girilmemeli. Kurallara uyulursa bu son 10 günde vakalar daha da azalacaktır” ifadelerini kullandı. Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan da, “Bu son 10 gün önemli. Çünkü bu 10 gün sonrasının sonuçlarına göre bundan sonraki aşama belirlenecek. Bu süreçte sayıyı ne kadar düşürebilirsek ondan sonraki açılmaları da belirlemiş olacağız” diye konuştu.

BioNTech aşılarının ikinci dozu uygulanmaya başlandı
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Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubundakiler sistemde tanımlandı. Bu kapsama giren vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor.
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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Mümin Gürdal, ikinci doz aşısını olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
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Aşılama çalışmaları ile bu sürecin sona ereceğine inandığını belirten Gürdal, Devlet yetkililerine, sağlık çalışanlarının hepsine çok teşekkür ederim. Aşının zararlı olduğu yönünde insanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Bu yanlış bir şey. dedi.
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Kalbiye Gürdal ise aşı olduktan sonra kendisini daha güvende hissettiğini dile getirdi.
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Aşının yan etkisini görmediğini anlatan Gürdal, Bazı insanlar bir sürü fikir üretiyorlar aşılar hakkında. Devletimiz bunun doğru olduğuna inanıp kişileri aşıladığına göre bence olumsuz düşüncelerinden vazgeçip, gelip aşılarını olsunlar. Ne kadar aşı, o kadar güzel bir gelecek diyelim. ifadelerini kullandı.
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Trakya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar 661 bin 701 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.
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Sağlık Bakanlığının https:covid19asi.saglik.gov.tr internet sitesinde yer alan verilere göre, Trakya'da en çok aşı 317 bin 76 ile Tekirdağ'da uygulandı. Edirne'de 189 bin 883, Kırklareli'nde ise 154 bin 742 aşı yapıldı.
BioNTech aşılarının ikinci dozu uygulanmaya başlandı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için sürdürülen aşılama programı kapsamında vatandaşlara BioNTech aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı. Vatandaşlardan Kalbiye Gürdal aşı olduktan sonra kendisini daha güvende hissettiğini söyledi. Aşılama çalışmaları ile bu sürecin sona ereceğine inandığını belirten Mümin Gürdal ise, "Devlet yetkililerine, sağlık çalışanlarının hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

SOSYAL ‘ORUÇ’ TUTUN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Baykan ise “Ramazan, oruç mevsimindeyiz. Biz, vatandaşların ilişkilerinde de oruç tutsun istiyoruz. Eğer şu 10 günü çok sıkı takip edebilirsek ondan sonraki süreçte rahat ederiz” dedi.

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