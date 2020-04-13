O işletmelere ceza yolda: Market, büfe ve tekel bayilere ceza geliyor

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyan vatandaşların akın ettiği ancak o saatte kapalı olması gereken market, büfe ve tekel bayi gibi işletmelere ceza geliyor. İçişleri Bakanlığınca daha önce valiliklere gönderilen genelgede, il ve ilçelerdeki tüm marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtiliyordu. Yine bu tedbirler kapsamında, market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olması yer alıyordu. Ancak sokağa çıkma yasağının ilan edildiği gece kapalı olması gereken işletmelerin açık olduğu ve müşteri sayısına da dikkat etmedikleri görüldü. Bunun üzerine skağa çıkma yasağı ilanı sonrasında tüm bu önlemleri ihlal eden işletmelerin tespit edilmesi ve adli-idari işlem yapılması için harekete geçildi.

İDARİ PARA CEZASI VE SORUŞTURMA

Akaryakıt işletmelerinin içerisinde yer alanlar hariç olmak üzere söz konusu marketler ile büfe ve tekel bayilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilmesinin gündeme geleceği belirtildi. Ayrıca yine Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca da işletme sahipleriyle ilgili soruşturma açılabileceği kaydedildi. Öte yandan, yine sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği tespit edilen vatandaşlarla ilgili de söz konusu kanunlar uyarınca işlem yapılabileceği ifade edildi.