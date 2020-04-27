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Koronavirüs O ülkeden Türkiyeye çağrı Gelin bize hastane kurun
TÜRKİYE DÜNYA

O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun

Yerli solunum cihazına ilk talep Afrika’dan geldi. Çad, 300 adet solunum cihazı satın almak istediğini iletti. Çad bunun dışında 75 yataklı 6 mobil hastane, 30 yataklı 10 mobil hastane, 15 yataklı 30 çadır ve 600 oksijen konsantratörü ile tıbbi malzeme için Türk şirketleriyle temas kurmak istedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Yerli solunum cihazı
Yerli solunum cihazı

Koronavirüs salgınına karşı verdiği başarılı mücadeleyle dünyanın dikkatlerini çeken Türkiye, salgın sürecinde zamana karşı yarışarak ürettiği solunum cihazı ile de adından söz ettirdi. 14 gün gibi kısa bir süre içerisinde Türk mühendisler ve özkaynaklarla üretilen solunum cihazı, ilk olarak Başakşehir Şehir Hastanesi’nde kullanıma sokuldu. Dünyanın gerek sarf malzemesi gerekse solunum cihazı tedariki konusunda birbiriyle yarıştığı, zaman zaman başkasına ait ürünlere el koyduğu bir dönemde Türkiye, insani diplomasisini yardımlarla sürdürürken gerek hibe, gerekse satış konusunda birçok ülkeden talep aldı. Milli solunum cihazına ise ilk talep Afrika ülkesi Çad’dan geldi.

MOBİL HASTANE SİPARİŞİ

300 adet solunum cihazı satın almak isteyen Çad, bunun yanısıra 75 yataklı 6 adet mobil hastane, 30 yataklı 10 adet mobil hastane, 15 yataklı donanımlı 30 çadırla birlikte 600 adet oksijen konsantratörü ve tıbbi malzeme taleplerini Ankara’ya iletti. Çad, bu malzemeleri Türk şirketlerinden acilen temin etmek istediklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından üretilen cihazın ihracatında son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Erdoğan’ın uygun görmesi halinde bu cihazın yurt dışına ilk ihracı gerçekleşecek.

Tam not almıştı

Bakan Varank yerli solunum cihazının ihraç edilebileceğini dile getirmişti.
  • Yerli solunum cihazı ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Nisan’da açılışını yaptığı İstanbul Başakşehir Hastanesi’nde kullanımına sunuldu. İlk denemelerde hekimlerden tam not alan cihazın yurtdışından ithal edilen muadillerinden de üstün özellikleri bulunuyor. Cihazın dünya standartlarında olduğu belirtiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Mayıs sonuna kadar beş bin solunum cihazı üretilmiş olacak
KORONAVİRÜS
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Mayıs sonuna kadar beş bin solunum cihazı üretilmiş olacak
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