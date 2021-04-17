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Koronavirüs Pozitife yurtta karantina Aile içi bulaşı böyle önleyebiliriz
TÜRKİYE

​‘Pozitif’e yurtta karantina: Aile içi bulaşı böyle önleyebiliriz

‘Pozitif’e yurtta karantina: Aile içi bulaşı böyle önleyebiliriz

Koronavirüste önlenemeyen vaka artışları, pozitif çıkanların yurtlarda izole edilmesini gündeme getirdi. Sağlık Bilimleri Üni. Rektör Yardımcısı Prof. Kemalettin Aydın, kişiye sorulup evi uygun olmayanlara izole şartlarının sağlanabileceğini söyledi. Aydın, “Seferberlik halindeyiz. Pandemide görevini yerine getirmeyenlerin vicdanen bu cezayı kendilerine vermeleri gerekir” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​‘Pozitif’e yurtta karantina: Aile içi bulaşı böyle önleyebiliriz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kişiye sorulup evi uygun olmayanlara kamunun izole şartlarını sağlaması gerektiğini ifade etti.

Daha hızlı bulaşan mutant virüsün yayılımının önlenmesi için pozitif vakaların yurtlarda karantinaya alınması en sağlıklı ve tecrübe edilmiş formül olarak yeniden gündemde. 60 bin üzerinde seyreden günlük vaka sayısının yetersiz sosyal mesafe ve izolasyon şartları nedeniyle evlerde aile içi yayılımı tetiklemesinden endişe ediliyor.

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EVİ UYGUN OLMAYAN İÇİN UYGULANABİLİR

  • Pozitif çıkan vatandaşlarının izole edilip karantinaya alınmasının önemine işaret eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, izolasyon için evlerin uygun olmayabileceğini vurguladı. Kişiye sorulup evi uygun olmayanlara kamunun izole şartlarını sağlaması gerektiğini belirten Aydın “Pozitif olan ve karantinada olması gereken vatandaşların yolda olanların tespit edilmesi halinde, yakalanan kişiler tereddütsüz yurtlara alınmalı” dedi.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın
Prof. Dr. Kemalettin Aydın

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SEFERBERLİK HALİNDEYİZ

Kurallara herkesin uyması halinde Ramazan Bayramı sonrası vakaların 10 binlere düşeceğini dile getiren Aydın, “Seferberlik halindeyiz. Bu süreçte de bu mücadele de görevini yerine getirmeyenler vicdanen bu cezayı kendilerine vermeleri gerekir” dedi.

4 BİN 305 KİŞİ İZOLASYONDA

  • Kovid-19 salgını başladığında yüz binlerce kişiyi karantinada barındıran Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlar salgının geriletilmesinde önemli rol oynamıştı. Halen yurtlarda zorunlu izolasyon altına alınan siviller de bulunuyor. 15 Nisan itibariyle 71 ilde toplam 84 yurtta 4 bin 305 sivil vatandaş izole edilerek barındırılıyor. Yurtlarda misafir edilen sağlık personeli de var. Ankara ve Çankırı’da 3 yurt 208 sağlık görevlisini salgın döneminde ağırlamaya devam ediyor.
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