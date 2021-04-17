​‘Pozitif’e yurtta karantina: Aile içi bulaşı böyle önleyebiliriz

Daha hızlı bulaşan mutant virüsün yayılımının önlenmesi için pozitif vakaların yurtlarda karantinaya alınması en sağlıklı ve tecrübe edilmiş formül olarak yeniden gündemde. 60 bin üzerinde seyreden günlük vaka sayısının yetersiz sosyal mesafe ve izolasyon şartları nedeniyle evlerde aile içi yayılımı tetiklemesinden endişe ediliyor.

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EVİ UYGUN OLMAYAN İÇİN UYGULANABİLİR

Pozitif çıkan vatandaşlarının izole edilip karantinaya alınmasının önemine işaret eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, izolasyon için evlerin uygun olmayabileceğini vurguladı. Kişiye sorulup evi uygun olmayanlara kamunun izole şartlarını sağlaması gerektiğini belirten Aydın “Pozitif olan ve karantinada olması gereken vatandaşların yolda olanların tespit edilmesi halinde, yakalanan kişiler tereddütsüz yurtlara alınmalı” dedi.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın

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SEFERBERLİK HALİNDEYİZ

Kurallara herkesin uyması halinde Ramazan Bayramı sonrası vakaların 10 binlere düşeceğini dile getiren Aydın, “Seferberlik halindeyiz. Bu süreçte de bu mücadele de görevini yerine getirmeyenler vicdanen bu cezayı kendilerine vermeleri gerekir” dedi.

4 BİN 305 KİŞİ İZOLASYONDA