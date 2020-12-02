Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Tedbirlerle ilk gün
TÜRKİYE

Tedbirlerle ilk gün: Kısıtlamalar ne kadar sürecek?

Tedbirlerle ilk gün

Hafta içi 21.00-05.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dün başladı. Kısıtlama cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kesintisiz uygulanacak. Şehirler arası seyahatler özel izni tabi olacak. Hafta sonu market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında açık. Ekmek almak için en yakın fırına ‘araçsız’ gidilebilecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması süresince market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-­17.00 arasında açık olacak.
Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması süresince market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-­17.00 arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında valiliklere iki ayrı genelge göndererek, sokağa çıkma kısıtlamalarının ve yeni tedbirlerin ayrıntılarını düzenledi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamaya ilişkin ilk uygulama dün saat 21.00’de başladı, bugün saat 05.00’te bitti. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacak.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
KORONAVİRÜS
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Vatandaşlar, bu süreçte faaliyetlerini sürdürecek fırınlara yürüyerek gidip ekmek alabilecek. Bu istisna 20 yaş altı ve 65 yaş üstünü kapsamayacak.

İKAMETE EN YAKIN MARKET

  • Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırınlar açık olacak. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Burdur'da semt pazarında denetleme: Karantinada olması gereken 10 kişi yakalandı
FOTOĞRAF 5
Title
Uzay Çatı Pazar Alanı'na kurulan kentin en büyük semt pazarında polis ve zabıta ekipleri Kovid-19 denetimi yaptı.
Title
Pazarın etrafını demir bariyerlerle çeviren ekipler, belirlenen giriş noktalarında HES kodu sorgusu yaptı.
Title
Yapılan denetimde karantinada olması gereken 10 kişi yakalandı.
Title
Haklarında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan idari yaptırım uygulanan kişiler, ambulanslara alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.
Title
Burdur'da semt pazarında denetleme: Karantinada olması gereken 10 kişi yakalandı
Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken halk pazarına gelen 10 kişi, Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yapan zabıta ekiplerince yakalandı.

VEFA EKİPLERİ GÖREVDE OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak. Sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde, genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek, özel araçla şehirler arası seyahat, izne tabi olacak. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

CADDELERE KİŞİ SINIRLAMASI

  • Genelge kapsamında yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak. AVM ve semt pazarı, caddelerdeki kişi sayısı hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek. Cenaze namazları 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçmeyecek. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi etkinlikler yapılamayacak. Alışveriş merkezlerine girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu uygulanacak.
Abone Ol Google News
Bakan Koca tarih verdi

Bakan Koca tarih verdi

Aşı takvimi 11 Aralık'ta başlayacak.
Acil servisler nefes aldı

Acil servisler
nefes aldı

​Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı kısıtlamaları değerlendirdi.
Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor

Kaftancıoğlu
dosyaları kapatıyor

CHP'deki taciz mağdurları artıyor.
Karabağ sorunu çözüldü

Karabağ sorunu çözüldü

​Aliyev, yeni dönemle ilgili ulusa seslendi.
Fransa’ya neden sustunuz

Fransa’ya neden sustunuz

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan uluslararası medyayla ilgili açıklamada bulundu.
Irak ordusu Sincar’da

Irak ordusu Sincar’da

Anlaşma çerçevesinde terör örgütünü kentten çıkaracaklar.
TRT Word Forum 2020

TRT Word Forum 2020

​Eren: "Pandemi geleneksel medyaya güveni artırdı"
Dünyanın 5'ten büyük <br>olduğunu kabul etmeliyiz

Dünyanın 5'ten büyük
olduğunu kabul etmeliyiz

​İletişim Başkanı Altun, TRT World Forum 2020'de konuştu.

Bu görüntülere <br>mide dayanmaz

Bu görüntülere
mide dayanmaz

​Ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Akşener ve <br>Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Akşener ve
Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Dört parti aylar süren çalışma yaptı.
Bu seferki bambaşka bir savaştı!

Bu seferki bambaşka bir savaştı!

​32 yıl önceki Karabağ katliamına tanıklık eden Ermeni anlattı.

Yasak başladı

Yasak başladı

Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek.
9 ay daha misafir yok

9 ay daha misafir yok

​Darülaceze sakinleri için pandemi tedbirleri artırıldı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Can yakan tabloda ağır hasta sayısı yine arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.