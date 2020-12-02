Tedbirlerle ilk gün

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında valiliklere iki ayrı genelge göndererek, sokağa çıkma kısıtlamalarının ve yeni tedbirlerin ayrıntılarını düzenledi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamaya ilişkin ilk uygulama dün saat 21.00’de başladı, bugün saat 05.00’te bitti. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacak.

KORONAVİRÜS Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Vatandaşlar, bu süreçte faaliyetlerini sürdürecek fırınlara yürüyerek gidip ekmek alabilecek. Bu istisna 20 yaş altı ve 65 yaş üstünü kapsamayacak.

İKAMETE EN YAKIN MARKET

Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırınlar açık olacak. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

FOTOĞRAF 5 Uzay Çatı Pazar Alanı'na kurulan kentin en büyük semt pazarında polis ve zabıta ekipleri Kovid-19 denetimi yaptı. Pazarın etrafını demir bariyerlerle çeviren ekipler, belirlenen giriş noktalarında HES kodu sorgusu yaptı. Yapılan denetimde karantinada olması gereken 10 kişi yakalandı. Haklarında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan idari yaptırım uygulanan kişiler, ambulanslara alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi. Burdur'da semt pazarında denetleme: Karantinada olması gereken 10 kişi yakalandı Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken halk pazarına gelen 10 kişi, Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yapan zabıta ekiplerince yakalandı.

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VEFA EKİPLERİ GÖREVDE OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak. Sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde, genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek, özel araçla şehirler arası seyahat, izne tabi olacak. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

CADDELERE KİŞİ SINIRLAMASI