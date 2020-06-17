Toplu fotoğraf çekilmeyecek: İşte nikah ve düğünlerde alınması gereken tüm önlemler

Buna göre alınması gereken önlemler şöyle:* Nikahlar, düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılmalı ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır.
* Nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilmeli, tören ve kutlamalar sürecinde de takılması (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil olmak üzere) sürdürülmelidir.
DAVETİYELERE KORONA UYARISI
* Nikah ve düğün salonlarına gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmelidir.
* Düğün davetiyelerinde; korona nedeni ile bütün misafirlerin maskeleri ile gelmeleri ve nikah/ düğün boyunca maske kullanmaları yönünde uyarı yazısı yazılmalı.
* Nikaha davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanmalıdır.
TAKILAR KUTULARA
- * Nikah salonun girişindeki karşılama töreninde tokalaşma ya da kucaklama/ sarılma yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalı.
- * Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama kutusuna bırakılmalıdır. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmamalıdır, fotoğraf çekimleri sosyal mesafe kuralına uyarak çekilmelidir.
- * Nikah şekeri davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılmalıdır.