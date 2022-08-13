Toplum Bilimleri Kurulu Üyesinden koronavirüs açıklaması: Vaka sayıları düşüşe geçebilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İlhan, yaptığı açıklamada, 25 Temmuz-1 Ağustos arasındaki haftalık vaka sayılarındaki artışa işaret ederek, günlük yaklaşık 58 bin yeni vaka görüldüğünü, 48 vatandaşın ise vefat ettiğini belirtti.

Bu rakamların bir önceki hafta günlük 52 bin civarında olduğunu aktaran İlhan, "Şu an bir artışın devam ettiğini söylemek mümkün ama artış hızının bir parça azaldığını gözlemliyoruz. Bu dünyada da böyle. Dünya genelinde son bir hafta içinde pik yapan değerlerin aşağıya doğru yöneldiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

İlhan, vaka sayılarındaki azalma beklentilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vaka sayılarındaki azalma belli bir pik seviyesini görüldükten sonra gerçekleşiyor. Bu nedenle eylül başına kadar olan dönemde vakalar bir miktar daha yukarı gidebileceği gibi sabitleşip aşağı yönlü seyre de geçebilir. Dünyada, özellikle yakınımızda olan Avrupa bölgesindeki düşüş eğilimini ve Türkiye'ye yansımalarının genellikle iki hafta sonra olduğunu dikkate aldığımızda, vaka sayılarının bir parça daha böyle gidip sonra sabitleşip ardından da aşağı doğru yön alabileceğini düşünebiliriz."

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"15 gün-1 ay içinde rakamlar aşağı inebilir"

Bununla birlikte vaka sayılarındaki düşüşün birkaç faktöre bağlı olduğuna dikkati çeken İlhan, yeni varyantlardaki bulaştırıcılık düzeyi, insanların bireysel önlemlere uyması, aşı ve hastalığı geçirmeyle insanların Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanmasının vaka sayılarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Bu etkenlerde olumlu bir süreç olmadığı sürece vaka sayılarının benzer gidebilme ihtimalinin de bulunduğunu anlatan İlhan, "Fakat genel olarak bakıldığında, bulaştırıcılığın artık belli bir doygunluğa ulaştığını düşündüğümüzde önümüzdeki 15 gün-1 ay içinde rakamlar aşağı doğru da gidebilir." görüşünü paylaştı.

Hatırlatma dozu ve grip aşısı uyarısı

Prof. Dr. İlhan, şu an için bireysel önlemler, maskeye uyum konusunda toplumun tam olarak gereken hassasiyeti göstermediğinin altını çizerek, bunun aşılamanın önemini daha da artırdığını anlattı.

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Herkese bir an önce hatırlatma dozu ve eksik doz aşılarını yaptırmalarını öneren İlhan, "Ayrıca eylül, ekim aylarında grip mevsiminin de başlayacağını dikkate almamız gerekiyor. Vatandaşlarımız şu an hatırlatma dozlarını olur, eylül-ekim gibi de grip aşılarını olursa sürecin en az hasarla atlatılabileceğini söylemek mümkün olur." diye konuştu.

Yaz döneminin bitmesi, insanların tatil beldelerinden büyükşehirlere dönmesi ve okulların açılmasıyla birlikte riskin artması ihtimalinin de bulunduğunu dile getiren İlhan, "Şu an yapılabilecek en doğru şey, kalabalık, kapalı alanlarda maske takmak ve aşılarımızı tamamlamak." önerisinde bulundu.

FOTOĞRAF 25 Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı haftalık rapora göre, geçen hafta dünya genelinde 5,7 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 6 arttı.<br><br> Mart 2022'den itibaren azalan vaka sayısı, haziranın ikinci yarısından itibaren yeniden artış eğilimine girdi. Artışın Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının dünyada giderek hakim hale gelmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.<br><br> Öte yandan DSÖ, vaka artışına karşın virüse bağlı ölümlerde belirgin artış görülmediğini kaydetti. Geçen hafta dünya genelinde 9 bin 800 ölüm kaydedilirken, rakam önceki haftaya göre değişiklik göstermedi.<br><br> Bölgesel olarak, en yüksek vaka artışları, yüzde 28 ile Batı Pasifik ve yüzde 25 ile Orta Doğu'da görüldü. Vaka sayısı Afrika'da yüzde 33, Kuzey ve Güney Amerika'da yüzde 1 azalırken Güneydoğu Asya'da yüzde 5, Avrupa'da yüzde 4 arttı.<br><br> Haftalık ölüm sayıları ise Orta Doğu'da yüzde 78, Güneydoğu Asya'da yüzde 23 artarken Afrika'da yüzde 17, Batı Pasifik'te yüzde 10, Kuzey, Güney ve Orta Amerika'da yüzde 1 azaldı, Avrupa'da sabit kaldı.<br><br> Covid-19 verilerinin derlendiği \"Worldometer\" internet sitesine göre, Kovid-19 salgınının başından bu yana dünya genelinde 567 milyondan fazla vaka saptandı, virüs nedeniyle 6 milyon 387 binden fazla insan hayatını YENİ SEMPTOMLAR AÇIKLANDI<br>İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı.<br> En sık görülen corona virüs belirtileri:En sık görülen koronavirüs belirtileri:<br><br><br><br> KOKU KAYBI - YÜZDE 10<br> KULAK AĞRISI- YÜZDE 11<br> NEFES DARLIĞI - YÜZDE 11<br> TERLEME VEYA TİTREME - YÜZDE 12<br> ATEŞ - YÜZDE 13<br> GÖĞÜS AĞRISI - YÜZDE 13<br> KOKU HİSSİ DEĞİŞİMİ - YÜZDE 13<br> GÖZ AĞRISI - YÜZDE 14<br> LENF BEZLERİNİN ŞİŞMESİ - YÜZDE 15<br> BAŞ DÖNMESİ - YÜZDE 18<br> KAS AĞRISI - YÜZDE 25<br> YORGUNLUK - YÜZDE 27<br> HAPŞIRMA - YÜZDE 32<br> SES KISILMASI - YÜZDE 35<br> BALGAMLI ÖKSÜRÜK - YÜZDE 37<br> BURUN AKINTISI - YÜZDE 40<br> KURU ÖKSÜRÜK - YÜZDE 40<br> BURUN TIKANIKLIĞI - YÜZDE 40<br> Koronavirüs belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar Dünyada koronavirüs vakalarının son beş haftadır yeniden yükselişe geçtiği bildirildi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) son dönemde artan koronavirüs vakaları sonrasında vakalarda görülen semptomları güncelledi. Peki en sık görülen semptomlar neler? Koronavirsün yeni semptomlarında boğaz ağrısı var mı? İşte detaylar...

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