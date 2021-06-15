​Tüm çalışanlara aşı

Kovid-19’la mücadelede en önemli silah olan aşılamada dün bir rekor kırdık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uzun zamandır işaret ettiği gibi haziran ayında aşılama hızlandı. Özellikle aşılamada birçok meslek dalına öncelik verilmesi ve yaş sınırının 40’a düşmesiyle randevular arttı. Türkiye’de dün 781 bin 351 kişiye birinci ve ikinci doz aşı yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, dün saat 19.30 itibarıyla 34 milyon 493 bin 508’e ulaştı. Böylece toplam doz miktarı, 34 milyon 493 bin 508 olarak gerçekleşti. Kovid-19’la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 781 bin 351 arttı.

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Fahrettin Koca

KORONAVİRÜS Günlük aşılamada rekor: Son 24 saatte 842 bin kişi aşı yaptırdı

İSTANBUL İLK SIRADA

İstanbul’da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 663 bin 821, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 248 bin 63 olmak üzere toplam 5 milyon 911 bin 884, Ankara’da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 763 bin 269, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 155 bin 814 olmak üzere toplam 2 milyon 919 bin 83 oldu.

KORONAVİRÜS Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V Türkiye'de

SPUTNIK V TÜRKİYE’DE

Aşılamada vites yükseltilirken Türkiye’deki aşı çeşitliği Sinovac, BioNTech’in ardından üçe çıktı. Rusya’nın Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin ilk sevkiyatını taşıyan uçak dün Türkiye’ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depolarına yerleştirilen Sputnik V aşısının aynı gün analiz çalışmalarına da başlandı. Türkiye’ye 6 ay içinde 50 milyon doz, haziran sonuna kadar 30 milyon doz Sputnik V aşısı teslim edilecek. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına gönderildi.

GÜVENLİK TESTİNDE

Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor.

KORONAVİRÜS Bugün 750 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak: En yüksek günlük doz

TEMMUZDA UYGULAMADA

En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya acil kullanım onayı verilecek. Sputnik V’nin, temmuz ayında sisteme dahil edilerek tercih edecek vatandaşlara uygulanması bekleniyor. Rus aşısı ile Türkiye, aşı çeşitliliğinde önde ülkelerden olacak. Kovid-19’a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

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SGK’lı tüm çalışanlara aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İşçi ve memurların tamamı için yarın (bugün) yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun” ifadelerini kullandı.

40 yaş üstü hızlı başladı

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı programına dahil edilen 40 yaş ve üzeri vatandaşlar ilk doz aşılarını olmak için dün hastanelere koştu.

Aşılamada öncelikli gruba dahil edilen 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı. Randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde, randevu saatlerine göre aşılarını oldu. 40 yaş üstünün aşılamaya yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

HER ŞEY NORMALE DÖNECEK

İstanbul Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde ilk doz aşısını olan 43 yaşındaki Uğur Akay da uzun süredir aşı olmayı beklediğini dile getirdi. Aşı olmaktan endişe duymadığının altını çizen Akay, “Bu sadece kendimiz için değil, ülkemiz için belki de dünya için çok önemli bir şey. Birçok şeyden mahrum kaldık ama kısa bir zaman içinde her şeyin normale döneceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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