Koronavirüs Türkiyenin 18 Mart koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 20 binin altında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 18 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 binin altında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 18 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısının yeniden 20 bin seviyesinin altına düştüğü görüldü. İşte 18 Mart vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 18 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 binin altında
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

  • 18 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 19 bin 126 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 oldu.

Bir günde toplam 312 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 274 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 421 bin 935’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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