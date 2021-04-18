Türkiye'nin klinik üssü Türkiye'nin klinik üssü Yerli aşı ve ilaç çalışmalarının yürütüleceği Klinik Araştırmalar Merkezi, bu hafta ilk gönüllülerini kabul edecek. Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 50 gönüllü için 1000’den fazla başvuru aldıklarını söyledi: Standartların çok üstünde, dünyanın hizmetinde olan bir merkez. Bir ülke ya da firma gelip burada Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarını yürütebilir.

Yasemin Asan 18 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 18 Nisan 2021, 05:49 Yeni Şafak