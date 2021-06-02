​Türkiye’ye girişte aşı şartı

İçişleri Bakanlığı Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1 Haziran’dan itibaren ülkeye giriş tedbirlerini belirledi. Buna göre Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’da son 14 günde bulunan kişilerden, ülkeye girişten önce 72 saat önce negatif sonuçlu PCR testi raporu istenecek ve bu kişiler 14 gün karantinaya alınacak. İngiltere, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu talep ediliyor. Söz konusu 12 ülke dışında kalan ülkelerden gelişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair belgeyi gösterenlerden negatif sonuçlu PCR testi raporu talep edilmeyecek.
AŞI SERTİFİKASI GÖSTERİLECEK
- Türkiye’ye girişlerde aşı sertifikasını veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin gösterilmemesi durumunda girişten en az 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu istenecek.