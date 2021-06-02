Koronavirüs Türkiyeye girişte aşı şartı
TÜRKİYE

Türkiye’ye girişte aşı şartı

İçişleri Bakanlığı Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1 Haziran’dan itibaren ülkeye giriş tedbirlerini belirledi. Buna göre Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’da son 14 günde bulunan kişilerden, ülkeye girişten önce 72 saat önce negatif sonuçlu PCR testi raporu istenecek ve bu kişiler 14 gün karantinaya alınacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Türkiye’ye girişte aşı şartı
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1 Haziran’dan itibaren ülkeye giriş tedbirlerini belirledi. Buna göre Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’da son 14 günde bulunan kişilerden, ülkeye girişten önce 72 saat önce negatif sonuçlu PCR testi raporu istenecek ve bu kişiler 14 gün karantinaya alınacak. İngiltere, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu talep ediliyor. Söz konusu 12 ülke dışında kalan ülkelerden gelişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair belgeyi gösterenlerden negatif sonuçlu PCR testi raporu talep edilmeyecek.

AŞI SERTİFİKASI GÖSTERİLECEK

  • Türkiye’ye girişlerde aşı sertifikasını veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin gösterilmemesi durumunda girişten en az 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu istenecek.
Abone Ol Google News
Nefes kesen kareler

Nefes kesen kareler

​MSB duyurdu: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor
Bu havuzda yüzmek cesaret ister

Bu havuzda yüzmek cesaret ister

​Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğradı.
Acı haberBitlisten geldi

Acı haber
Bitlis'ten geldi

​Bir korucu şehit oldu beş asker yaralandı.
Üç bin TL'lik destek

Üç bin TL'lik destek

Bakanlık açıkladı: Müzik emekçilerine verilecek.
Kutlu Adalı soruşturması

Kutlu Adalı soruşturması

​Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Atilla Peker'in iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Senaryoyu FETÖ <br>yazıyor Peker oynuyor

Senaryoyu FETÖ
yazıyor Peker oynuyor

Daha önce FETÖ'cülerin dillendirdiği iftiraları, tanık olduğu “gerçeklermiş” gibi anlatıyor.

Sergen'den vazgeçmeyiz

Sergen'den vazgeçmeyiz

​Ahmet Nur Çebi Yeni Şafak'a konuştu.
Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

​UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru tamamlandı
Emre Uslu'nun <br>Peker kehaneti

Emre Uslu'nun
Peker kehaneti

​Gevezeliği nedeniyle birçok operasyonu önceden haber veren Uslu, Peker hakkında da ipuçları vermiş.
Göstergeler çift haneye işaret

Göstergeler çift haneye işaret

​Türkiye'nin büyümesi güçlenerek sürecek.
Hatay tiyatrosu

Hatay tiyatrosu

​Yaptığı ziyaretlerde tiyatro sergileyen Akşener'in bir oyunu ortaya çıktı.
Çok özlemişiz

Çok özlemişiz

Restoran ve kafeler müşterilerine kavuştu.
Türk milleti bu <br>tuzağa düşmez

Türk milleti bu
tuzağa düşmez

​Erken seçim isteği örtülü operasyon.
Erdoğan Millet <br>ittifakına sordu

Erdoğan Millet
ittifakına sordu

'​Anayasayı PKK ile mi yapacaksınız.'
Bu seyre doyum olmaz

Bu seyre doyum olmaz

​Çamlıca Kulesi ilk ziyaretçilerini ağırladı.
Masalara 2 metre şartı

Masalara 2 metre şartı

​Toplu taşımaya yüzde 50 kapasite.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.