​Türkiye’ye girişte aşı şartı

Spor

Ahmet Nur Çebi Yeni Şafak’a konuştu: Sergen’den vazgeçmeyiz

Beşiktaş, sezonu iki kupa ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza atarken, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, hem zafere giden süreci hem de bundan sonraki hedeflerini Yeni Şafak’a anlattı. Sergen Yalçın ile uzun yıllar devam edeceklerini söyleyen Çebi, en büyük hedeflerinin bu başarıyı sürdürmek olduğunu söyledi.