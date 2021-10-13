​Turkovac Sinovac’tan daha koruyucu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakın zamanda acil kullanım onayı alması ve seri üretime geçmesi beklenen Turkovac ile ilgili son durumu aktardı. Turkovac’ın, Faz-3 çalışmaları kapsamında 40 merkezde uygulanmaya başladığını belirtti. “Erken dönemde acil kullanım onayı almak için 3 bin kişiye ihtiyacımız var.” diyen Koca, yerli aşının koruyuculuğunun Sinovac’tan daha fazla olduğunu aktardı.

HAYAT Çifte enfeksiyon dönemine girdik

AŞILAMADA %90’LARA ÇIKMAMIZ GEREKİYOR

18 yaş üstündeki aşılama oranlarına ilişkin bilgi veren Koca, iki doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 75, en az bir doz aşısını yaptıranların oranının ise yüzde 87 olduğunu aktardı. 18 yaş üstünün aşılama oranını yüzde 90’a çıkarmanın önemine dikkat çeken Koca, “Toplam nüfusun içinde aşılanma oranı yüzde 70-80 aralığında olmalı. Biz şu anda yüzde 56’dayız. 1-1.5 ay içerisinde tamamlamamız gerekiyor. Mücadeleye devam etmeliyiz” diye konuştu.

VAKALARIN ÜÇTE BİRİ 18 YAŞ ALTI

Bakan Koca, daha önce vakaların yüzde 25’inin 18 yaş ve altı olduğunu ancak şu anda vakaların üçte birinin 18 yaş ve altı olduğunu dile getirdi. Bu durumun, hastanede yoğun bakım ve entübe olanlarda bir değişikliğe yol açmadığını söyleyen Koca, “Dolayısıyla hastane yükü artmıyor. Okullarda alınması gereken tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirler doğrultusunda hareket ediliyor. En fazla sınıf kapatılıyor” dedi.

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ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON ARTTI

Bakan Koca, polikliniklerde çocukluk yaş grubu dahil olmak üzere viral enfeksiyonların sayısının geçen yıla göre 2-3 kat arttığını dile getirirken, “Ama grip değil. Gribin bu yıl ne kadar görüleceğini bilmiyoruz. Maskeyi takmaya devam edersek ciddi bir influenza tehlikesi olmayabilir.” dedi.