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Koronavirüs Üretim hariç tam kapanma Hemen adım atılmazsa kontrolü kaybedebiliriz
TÜRKİYE

​Üretim hariç tam kapanma: Hemen adım atılmazsa kontrolü kaybedebiliriz

Üretim hariç tam kapanma: Hemen adım atılmazsa kontrolü kaybedebiliriz

Türkiye’de günlük Kovid-19 vakaları 65 bine ulaşınca salgın alarm vermeye başladı. Salgının kontrolden çıkmaması, hastanelerin kapasitelerini zorlayacak seviyelere gelmemesi için hareketliliği en aza indirmek ve evde kalmak gerekiyor. Bu nedenle Türkiye’nin üretim hariç “tam kapanma”sı şart. Uzmanlar da tehlikeye dikkat çekip uyarıyor...

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Üretim hariç tam kapanma: Hemen adım atılmazsa kontrolü kaybedebiliriz
Salgının kontrolden çıkmaması için hareketliliği en aza indirmek ve evde kalmak gerekiyor.

Koronavirüste vaka sayısı 65 bine ulaşırken 15 günlük kısmi kapanma döneminde tedbirlere tam anlamıyla uyulması daha da önemli hale geldi. Salgının kontrolden çıkmaması, hastanelerin kapasitelerini zorlayacak seviyelere gelmemesi için hareketliliği en aza indirmek ve evde kalmak gerekiyor. Uzmanlar da, kısmi kapanma ile birlikte vatandaşlara “yaşamı bloke” etme önerisi yaptı. Bu nedenle Türkiye’nin üretim hariç “tam kapanma”sı şart. Böylece Türkiye, Ramazan bayramına vaka sayılarını büyük oranda düşürerek girer.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz

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Sağlık Bakanı Koca: Gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir

HER ORTAMDAN HASTA ÇIKABİLİRİZ!

  • Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, şu anda çok fazla sayıda bulaştırıcı insanın olduğunun altını çizerek, “O nedenle hiçbir kalabalık ortama girmemek lazım. Girdiğimiz her kalabalık ortamda hastalığı bulaştıracak 1-2 kişi olacaktır. Dolayısıyla girdiğimiz her kalabalık ortamdan hasta olarak çıkabilmemiz çok yüksek” uyarısında bulundu.

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ÇOK ÇABA GÖSTERMELİYİZ

“Yasak olmasa bile kalabalık ortamlara girmemek için çok çaba göstermeliyiz” diyen Prof. Yavuz, “Evden çalışma imkanı olanlar evde çalışması lazım. Toplu taşımayı mümkün olduğunca kullanmamak gerekiyor. Kullanmak zorunda kalanlar ise çift maske takmalı ve asla ağzını burnunu açık bırakılmamalı. Çalışmak zorunda olanlar ise iş yerinde yanında birileri varsa asla maskeyi çıkarmamalıdır” dedi.

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HAYATINIZA MAL OLABİLİR

  • İftar davetlerine karşı uyaran Prof. Yavuz, “Aynı evde yaşamadığınız insanlarla bir araya gelinmemeli. Şu anda semptom olmayan insanlar olabilir. Davet ettiğiniz kişiden hastalık alabilir ve hayatınıza mal olabilir. Bu süreci biraz daha evimizde geçirmeliyiz, dışarı çıkacaksak bile ev halkı ile olabilir. Hava almak istiyorsanız tek başınıza ya da ev halkı ile birlikte olabilir. Herkes evde kalmalı, mümkün oldukça kalabalıktan kaçmalılar” diye konuştu.

Prof. Dr. Sarhan Sakarya
Prof. Dr. Sarhan Sakarya

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10 GÜN YAŞAMINIZI BLOKE EDİN

Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarhan Sakarya ise virüsün bulaşıcılığının daha da arttığına vurgu yaparak şunları söyledi: “10 gün süreyle insanların yaşamlarını bloke etmeli, herkes izole olmalı. Virüsün inektivasyonlarını sağlayıp başkalarına bulaşmasını engellemek için. Bunu kimse yapmıyor. Enfeksiyon hastalığı kişinin kendi hastalığı değildir. ‘Sanane ben hasta olurum’ özgürlüğü kimse de yok. Sen hasta olamazsın.”

BAYRAMA KADAR 5 BİNE DÜŞÜRELİM

  • “Çünkü hasta olduğun zaman yaşlı birine, kanser tedavisi olan birine bulaştırdığın zaman o hastayı öldürebilir. Bile bile hasta olmak ve başkalarına bulaştırmak adam öldürmektir. Buna göz yummakta bu suça ortaklıktır. Onun için herkes kuralları harfiyen uygulamalı. İnsanlar bir kere yapacak. Ramazan ayı boyunca 14 gün herkes içerde kalsa kurallara uysa Ramazan bayramına bu ülkede 5-6 bin vaka ile çıkarız.”

Prof. Dr. Nurgül Ceran
Prof. Dr. Nurgül Ceran

HERKES KENDİ POLİSİ OLACAK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurgül Ceran, kısıtlamada muaf olan çalışanlar dışındaki kişilere çağrıda bulundu. Prof. Ceran, “Çalışma izni olmayan kimselerin sokağa çıkmaması gerekiyor. Bu kısıtlamalar işe yaramazsa herhalde daha değişik önlemler gelebilir. Vatandaşın tüm kurallara uyması gerekiyor. Herkes kendi polisi olacak. Herkes, kendi sorumluluğu ile hareket edecek. En çok aile içi vaka görüyoruz. Şikayeti olmadan bulaştıranlar var. O zaman da ilk 2 gün en fazla enfekte oluyor kişiler. Kimden aldığını da bilmiyorlar. Aile bireyleri dışarı çıkıp geliyorsa uzak durun. Vatandaş, evde bile olsa maskeli oturacak. Mümkünse biri yemek yiyecek sonra diğeri yiyecek. Hastalığı nereden aldığını bilmiyor. Kişi enfekte olduğunda aile de enfekte oluyor. Enfeksiyon yoğunluğu çok fazla. Bireysel dikkatle olacak bir şey, başka da çaremiz yok. Aşılar tamamlanana kadar önlemlere uymamız lazım. Başka da çaresi yok” dedi.

Prof. Dr. Sıla Akhan
Prof. Dr. Sıla Akhan

TEDBİRLE YAZA KOLAY ULAŞIRIZ

  • Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan “Herkesin maksimum şekilde kurallara uyması gerekiyor. Kuralların daha fazlasını kişi kendisi kontrol ederek uygulaması lazım. Tam da kapansak, kısmi de kapanmış olsak herkesin bireysel görevi var. Başka birine bulaştırmamak. Kendisinin ve toplum sağlığı için hem aşısının zamanı geldiğinde olmalı hem de maksimum şekilde kurallara uymalı. Çünkü insan kaynaklı bir bulaşıcı bir hastalık. Bugün ne kadar iyi tedbirleri uygularsak gelecek günlere de o kadar iyi gidebiliriz. Şu an yaptıklarımız yaza daha iyi ulaşmamızı sağlayacak. Ne kadar çabuk yaparsak o kadar çabuk ulaşırız” dedi.
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