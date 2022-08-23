Uzmanlar Kovid-19'a karşı uyarıyor: Varyant aşısını beklemeyin

Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının kritik önemi devam ediyor. Son dönemde kliniklere başvuran vatandaşların büyük çoğunluğu “Biz hatırlatma dozunu vurulmadık, varyant aşıyı bekliyoruz” diyor. Ancak önümüzdeki dönemde Türkiye’ye gelmesi beklenen varyant aşılarının, hatırlatma dozlarını tam olarak yaptıran 75 yaş üstü vatandaşlara uygulanacağı ifade ediliyor.

TAM AŞI YOKSA BU DA OLMAZ

Vatandaşların büyük çoğunluğundan “Hatırlatma dozunu olmayalım, varyant aşısı gelecek onları oluruz” şeklinde geri dönüş aldıklarını anlatan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, “Bu noktada yanlış bir bilgilenme var. Varyant aşıları hatırlatma dozları dahil olmak üzere tüm aşıları tamamlanan 75 yaş üstü kişilere uygulanacak. Yani tam aşılanma sağlanmadıkça varyant aşısı olma lüksünüz yok. İngiltere eylül ayı itibariyle varyant aşıları uygulayacak, ABD’de de hazırlıklar tamamlandı. Benim tahminim kışa doğru Türkiye’ye de bu aşılar gelir” diye konuştu.

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HATIRLATMAYLA KIŞ RAHAT GEÇER

Kış aylarına doğru yeni bir varyant gelirse, aşı olmayan vatandaşların büyük zorluk yaşayacağını kaydeden Şener, “Bazı ülkelerde BA.2.75 varyantı söz konusu. Şu an dünya genelinde yavaş yavaş tırmanıyor. Eğer bu varyant, vakaların ağır geçirilmesine sebep olursa, kış aylarında ciddi sıkıntı yaşanabilir. Bağışıklığımıza dikkat etmemiz bu yüzden çok önemli” diye anlattı. Şener, “Hatırlatma dozları düzgün biçimde tamamlanırsa önümüzdeki kış Türkiye için rahat geçebilir” diye açıkladı.