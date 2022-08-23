Koronavirüs Uzmanlar Kovid-19a karşı uyarıyor Varyant aşısını beklemeyin
TÜRKİYE

Uzmanlar Kovid-19'a karşı uyarıyor: Varyant aşısını beklemeyin

Son dönemde kliniklere başvuran vatandaşların büyük çoğunluğu “Biz hatırlatma dozunu vurulmadık, varyant aşıyı bekliyoruz” diyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, “Bu noktada yanlış bir bilgilenme var. Varyant aşıları hatırlatma dozları dahil olmak üzere tüm aşıları tamamlanan 75 yaş üstü kişilere uygulanacak. Yani tam aşılanma sağlanmadıkça varyant aşısı olma lüksünüz yok." diye konuştu

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Uzmanlar Kovid-19a karşı uyarıyor: Varyant aşısını beklemeyin
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Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının kritik önemi devam ediyor. Son dönemde kliniklere başvuran vatandaşların büyük çoğunluğu “Biz hatırlatma dozunu vurulmadık, varyant aşıyı bekliyoruz” diyor. Ancak önümüzdeki dönemde Türkiye’ye gelmesi beklenen varyant aşılarının, hatırlatma dozlarını tam olarak yaptıran 75 yaş üstü vatandaşlara uygulanacağı ifade ediliyor.

TAM AŞI YOKSA BU DA OLMAZ

Vatandaşların büyük çoğunluğundan “Hatırlatma dozunu olmayalım, varyant aşısı gelecek onları oluruz” şeklinde geri dönüş aldıklarını anlatan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, “Bu noktada yanlış bir bilgilenme var. Varyant aşıları hatırlatma dozları dahil olmak üzere tüm aşıları tamamlanan 75 yaş üstü kişilere uygulanacak. Yani tam aşılanma sağlanmadıkça varyant aşısı olma lüksünüz yok. İngiltere eylül ayı itibariyle varyant aşıları uygulayacak, ABD’de de hazırlıklar tamamlandı. Benim tahminim kışa doğru Türkiye’ye de bu aşılar gelir” diye konuştu.

HATIRLATMAYLA KIŞ RAHAT GEÇER

Kış aylarına doğru yeni bir varyant gelirse, aşı olmayan vatandaşların büyük zorluk yaşayacağını kaydeden Şener, “Bazı ülkelerde BA.2.75 varyantı söz konusu. Şu an dünya genelinde yavaş yavaş tırmanıyor. Eğer bu varyant, vakaların ağır geçirilmesine sebep olursa, kış aylarında ciddi sıkıntı yaşanabilir. Bağışıklığımıza dikkat etmemiz bu yüzden çok önemli” diye anlattı. Şener, “Hatırlatma dozları düzgün biçimde tamamlanırsa önümüzdeki kış Türkiye için rahat geçebilir” diye açıkladı.

Aşılanma oranı düştü: Sonbaharda salgın tehlikesi
FOTOĞRAF 8
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Dünya genelinde corona virüs yeni vaka sayısı son bir haftada yüzde 18 azaldı. Ancak aşılama ve doğal enfeksiyonla elde edilen bağışıklık da her geçen gün düşüyor.
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Türkiye'de dördüncü doz aşısını olanların sayısı 12 milyonun altında. Sonbaharla birlikte yeni bir dalga beklendiğine dikkat çeken uzmanlara göre aşılama hızlanmalı.
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Türkiye'de ilk doz corona virüs aşısını 58 milyona yakın kişi oldu. İkinci dozda sayı 53 milyona, üçüncü dozda ise 28 milyona düştü.
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Dördüncü doz aşıyı ise sadece 11,5 milyon kişi oldu.
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Avrupa genelinde tam aşılı kişilerin oranı yüzde 80'lerdeyken, bu oran Türkiye'de yüzde 30'a kadar geriledi.<br>Sonbaharla birlikte hem grip virüsü, hem de corona virüsün yayılma ihtimalini hatırlatan uzmanlar, tehlikeye dikkat çekiyor.
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Doğal bağışıklığın kısa sürdüğünü ve herkesin hatırlatma dozunu olması gerektiğini vurgulayan Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç, \"Bütün herkesin yeni bir aşı bulunur mu, yeni bir uygulama bulunur mu gibi bir şeyi beklemeden, bir an önce üçüncü dozunu, eğer üç olmuşsa 4. dozunu olması gerekiyor. Öncelikle risk grupları gündeme getirilmeli\" dedi.
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Prof. Dr. Kılıç sözlerini şu şekilde sürdürdü:<br><br>\"Her sonbahar döneminde zaten grip salgınları görüyorduk, dolayısıyla ikisi birarada da olabilir. Yani hem grip aşılarını olmalarını riskli grubun özellikle, hem de covid aşılarını herkesin olması gerekiyor. Tabii burada bakanlığa da görev düşüyor. Sonbahara yönelik bir hazırlık yapması lazım. İlkokuldan itibaren bütün çocuklar bir riski grubu olarak kabul edilip 5-12 yaş arasında aşı tablosuna eklenmesi gerekiyor. Normal grip aşılarının da bakanlık tarafından temin edilmesi gerekiyor.\"
Title
Aşılanma oranı düştü: Sonbaharda salgın tehlikesi
Aşılanma oranı düştü: Sonbaharda salgın tehlikesi
Dünya genelinde corona virüs yeni vaka sayısı son bir haftada yüzde 18 azaldı. Ancak aşılama ve doğal enfeksiyonla elde edilen bağışıklık da her geçen gün düşüyor. Türkiye'de dördüncü doz aşısını olanların sayısı 12 milyonun altında.

Kalp krizini aşı değil Kovid-19 tetikliyor
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