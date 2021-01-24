Koronavirüs Yan etki görülmedi
TÜRKİYE

Yan etki görülmedi

Prof. Dr. Ahmet Akçay, Türkiye’de uygulanan Coronavac aşısıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Aşının, ciddi ve orta şiddetteki enfeksiyonlara karşı yüzde 100 etkili olduğu tespit edildi. Şimdiye kadar herhangi bir yan etki tespit edilmedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
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Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye aşılamada bir haftayı geride bıraktı. Aşı olan 1 milyon 200 bini aşkın kişide önemli bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi. Alerji ve Astım Derneği Başkanı Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay Coronavac aşısının yan etkileri ve alerjik reaksiyon riskini değerlendirdi.

ÖLÜMCÜL DURUM OLMADI

Aşının etki süresinin daha bilinmediğini kaydeden Akçay, “Brezilya’da yapılan çalışmanın verilerine göre yüzde 50, Türkiye’de yüzde 91 ve Endonezya’da ise yüzde 65 etkinlik bildirilmiştir. Aşının ciddi ve orta şiddetteki enfeksiyonlara karşı korumada yüzde 100 etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu verilerle birlikte yapılan aşı sayısının artmasıyla çok daha net bilgileri sağlayacağız. Aşının etkinliğinin ne kadar süre devam edeceği yapılan aşı sonuçlarının verilerine göre ortaya çıkacaktır” dedi. Bir haftalık süreç içerisinde herhangi bir yan etki tespit edilmediğinin altını çizen Akçay sözlerine şöyle devam etti: “Faz 1 ve II çalışmaları sonucuna göre, en sık görülen yan etki enjeksiyon bölgesinde ağrıdır ve yüzde 17 oranında görülmüştür. Bu ağrının genelde hafif derecede olup 48 saat içinde düzeldiği kaydedildi. Bunun dışında görülen yan etkiler; aşı uygulanan bölgede şişlik, kızarıklık olması, yorgunluk, hafif ateş, titreme, baş ağrısı, kas, eklem ağrısı, kusma ve ishaldir. Bu belirtiler aşı yapıldıktan sonra bir hafta içinde ortaya çıkabilir. Şimdiye kadar ölümcül bir reaksiyon bildirilmedi.”

Ahmet Akçay

BELİRTİLER BİR HAFTADA ÇIKIYOR

Olası yan etkiler için Akçay şunları söyledi: “Eğer aşı yapılan bölgede şişlik olduysa aşı yerine soğuk kompleks havluyu soğuk suda ıslatıp pansuman yapabilirsiniz. Yorgunluk halsizlik varsa sıvı gıda almak lazım. Ateşiniz baş ağrınız varsa Parasetamol içeren ağrı kesici almanız lazım. Kas eklem ağrısı varsa ağrı kesici almanız gerekiyor. Eğer Kusma olduysa bol sıvı tüketilmeli. Halsizlik içinse hastanede serum takılabilir. Belirtile bir haftalık süreçte ortaya çıkar.”

Akçay, “Aşıyı yaptırmakta gönüllü olmakta fayda var. Eğer evden dışarı çıkmak istiyorsak bu aşıyı yaptıracağız. Aşı yaptırmazsak eve hapsolacağımızı bilmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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