Yargıda 'yeni normal'in ilk günü: Maske ve mesafeli yeni mesai

Adliye binalarına girişlerde ateş ölçümü yapıldı, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Yüksek yargıda da müzakereler, alınan tedbirler uyarınca dün itibariyle başladı.

GİRİŞTE ATEŞLER ÖLÇÜLDÜ

Adalet Bakanlığınca hazırlanan kılavuz uyarınca başsavcılıklarca dün gerekli önlemler alındı. Buna göre, hakim ve savcılar ile personelin adliye girişlerde ateşleri ölçüldü. Hakim ve savcılar, yeni normaldeki ilk mesaisini maskeyle yaptı. Ayrıca sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

YEMEKLER KUMANYA ŞEKLİNDE

Yemekhanelerin 1 Eylül 2020’de açılması kararlaştırılmıştı. Bu nedenle personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtıldı. Yine tek kullanımlık çay bardağı, kaşık, çatal, tabak gibi malzemeler kullanıldı.

YÜKSEK YARGIDA MÜZAKERELER BAŞLADI

Yargıtay ve Danıştay ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde dün itibariyle müzakereler başladı. Bu kapsamda işbaşı yapan üyelerin de bina girişlerinde ateşleri ölçüldü. Müzakereler ise maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına göre yapıldı.