ÖSYM takvimine göre, 2025 KPSS süreci başlıyor. Lisans mezunlarının gireceği KPSS başvuruları 26 Haziran'da alınacak. Ön lisans ve ortaöğretim mezunları için bu yıl sınav olmayacak. Peki 2025 KPSS ne zaman? İşte genel yetenek-genel kültür ile alan bilgisi ve sınav tarihleri.
Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar için kritik önem taşıyan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bu yılki oturum tarihleri belli oldu. 2025 KPSS sınav takvimi ile başvuru süreci ile sınav tarihleri de netleşti. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav tarihleri ve başvuru sürecine dair merak edilen detaylar.
2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak. KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınıyor olacak.
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
KPSS lisans sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM'de duyuruluyor.
KPSS 2025 SINAVI NE ZAMAN?
KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde ösym.gov.tr'den alınacak.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.