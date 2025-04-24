Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran adaylar için kritik önem taşıyan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bu yılki oturum tarihleri belli oldu. 2025 KPSS sınav takvimi ile başvuru süreci ile sınav tarihleri de netleşti. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav tarihleri ve başvuru sürecine dair merak edilen detaylar.