İstanbul'da toplu taşımada kredi kartı geçiş ücreti ne kadar?
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemelerde ücret farkı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) 26 Ekim 2022’de alınan kararla İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi kabul edilmiş; toplu ulaşımda diğer ödeme yöntemlerinin yanı sıra, kredi kartları, ön ödemeli kartlar ve banka kartlarıyla ödeme yöntemi de geçerli hale gelmişti.
Otobüs, vapur, metro ve tramvayda kredi kartı, banka kartı ödemesi ne kadar?
Ödemeyi kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapmak isteyenler; otobüs, vapur, metro ve tramvayda 15 lira yerine 30 lira,
Metrobüs ücreti kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kartan ne kadar?
Toplu ulaşımda İstanbul Kart haricinde ödeme işlemini kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapmak isteyenler, metrobüste ise 22,25 lira yerine 60 lira ödüyor.
Kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla ödenen ulaşım ücretinin normal ücretin iki katı, metrobüste ise iki katından da fazla olmasına tepki gösteren vatandaşlar, kartla yapılan ödemelerin normal ücret düzeyinde olmasını veya farkın 1-2 lirayı geçmemesini talep etti.