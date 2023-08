İstanbullular, yanıp yolda kalan, geç gelen ve kliması çalışmayan toplu ulaşım araçları sebebiyle mağdur olmaya devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından metrobüs paylaşımı yaptı. İmamoğlu paylaşımında her gün yeni bir metrobüsün hizmete girdiğini söyledi. Vatandaşlar, İBB Başkanı'nın bu paylaşımına "İnşallah bu da yanmaz", "Bari yanmaz garantili olsaydı", "Kliması çalışıyor mu?", Gelse ne olacak her gün yeni otobüs yanıyor", "Genel başkanlık için yırtınacağına belediye işlerine el at" sözleriyle tepki gösterdi.