İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi. İstanbul’da, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,5 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı. Buna göre 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi.
AYLIK ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci abonmanı 140 TL’den 212 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,31 TL’ye, taksi indi-bindi 40 TL’den, 70 TL olacak.
TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.
MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi. Okul serisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.