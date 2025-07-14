Kredi ve kart borcu olan herkesi ilgilendiriyor: 50 bin TL, 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL borç için örnek aylık ödeme planı

BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için yapılandırma düzenlemesini genişletti. Yeni karara göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 48 aya kadar vadelendirilebilecek. Yeni yapılandırma düzenlemesiyle birlikte, 50 bin, 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL'lik ödemelerin aylık taksit miktarları da belli oldu. Peki düzenlemeden kimler yararlanabiliyor? Vade faiz oranı ne kadar? Başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar.
Yapılandırmadan, dönem borcunun tamamını ya da bir kısmını ödeyemeyen kredi kartı kullanıcıları ile ödemesi geciken ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecek. Ayrıca, daha önce yapılandırılmış borçlar da tekrar yapılandırılabilecek. Başvuru süresi 3 ay ile sınırlı olacak.
Yapılandırma sürecinde kredi kartı limit artışı borcun yarısı ödenmeden yapılmayacak, ihtiyaç kredilerinde ise borçtan fazla kredi kullandırılamayacak.
TCMB, yapılandırmalara uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.
Yeni düzenlemeyle birlikte, yapılandırma kapsamı ve gecikme kriterleri genişletildi. Önceki düzenlemelerde sadece 30 günü aşan gecikmeler dikkate alınırken artık tüm gecikmeler kapsama alındı. Yapılandırma, artık borcun başvuru tarihindeki tutarına göre belirlenecek.
ÖRNEK ÖDEME PLANLARI
12 ay: Aylık 5.341 TL – Toplam ödeme: 64.092 TL
24 ay: Aylık 3.294 TL – Toplam ödeme: 79.056 TL
36 ay: Aylık 2.660 TL – Toplam ödeme: 95.760 TL
48 ay: Aylık 2.376 TL – Toplam ödeme: 114.048 TL
12 ay: Aylık 10.682 TL – Toplam ödeme: 128.184 TL
24 ay: Aylık 6.587 TL – Toplam ödeme: 158.102 TL
36 ay: Aylık 5.320 TL – Toplam ödeme: 191.520 TL
48 ay: Aylık 4.752 TL – Toplam ödeme: 228.096 TL
12 ay: Aylık 26.704 TL – Toplam ödeme: 320.454 TL
24 ay: Aylık 16.469 TL – Toplam ödeme: 395.256 TL
36 ay: Aylık 13.300 TL – Toplam ödeme: 478.820 TL
48 ay: Aylık 11.880 TL – Toplam ödeme: 570.240 TL
12 ay: Aylık 53.409 TL – Toplam ödeme: 640.908 TL
24 ay: Aylık 32.938 TL – Toplam ödeme: 790.512 TL
36 ay: Aylık 26.601 TL – Toplam ödeme: 957.636 TL
48 ay: Aylık 23.760 TL – Toplam ödeme: 1.140.480 TL