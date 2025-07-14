Kredi ve kart borcu olan herkesi ilgilendiriyor: 50 bin TL, 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL borç için örnek aylık ödeme planı

Yapılandırmadan, dönem borcunun tamamını ya da bir kısmını ödeyemeyen kredi kartı kullanıcıları ile ödemesi geciken ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecek. Ayrıca, daha önce yapılandırılmış borçlar da tekrar yapılandırılabilecek. Başvuru süresi 3 ay ile sınırlı olacak.